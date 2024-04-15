https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/teleferigin-bakimlari-bakanlik-tarafindan-onaylanmis-bir-sirkete-yaptirildi-iddiasi-yalanlandi-1082795790.html

'Teleferiğin bakımları, bakanlık tarafından onaylanmış bir şirkete yaptırıldı' iddiası yalanlandı

'Teleferiğin bakımları, bakanlık tarafından onaylanmış bir şirkete yaptırıldı' iddiası yalanlandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 122. sayısını yayımladı. Bültende, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili, "Teleferiğin... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T19:45+0300

2024-04-15T19:45+0300

2024-04-15T19:57+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

sanayi ve teknoloji bakanlığı

teleferik

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 122 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili, "Teleferiğin bakımları, bakanlık tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldı" iddiasının doğru olmadığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onay veya sertifikalandırmasının söz konusu olmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.'Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor' iddiasıBazı sosyal medya hesaplarınca, "Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin manipülasyon içerdiği ifade edilen bültende, söz konusu görüntülerin 2021 yılına ait olduğu, güncelmiş gibi servis edildiği, 2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla, Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulamasının sonlandırıldığı vurgulandı.Bültende, "Taksim metrosunda Suriyelilerin bayram eğlencesi" iddiasıyla bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı, yapılan araştırmalar neticesinde müzik açarak eğlenen şahısların sığınmacı değil, Türk vatandaşı olduğunun tespit edildiği bildirildi.'Radar bilgilerinin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir'İran'ın, İsrail ile ilgili açıklamalarının ardından bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Kürecik Radar Üssü'ne ilişkin iddiaların doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:Dezenformasyon Bülteni'nde, sosyal medyada, "İşgalci İsrail'in Hayfa Limanı'ndaki patlamaları gösterdiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafların, bölgeyle ilgisinin olmadığı, fotoğrafların, Rus medyası tarafından servis edildiği ve 22 Mart'ta Moskova'da yaşanan Crocus City Hall terör saldırısını gösterdiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-makara-degisimi-secim-ve-bayram-bahaneleriyle-otelenmis-1082765982.html

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'suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidip geliyor' iddiası, teleferik kazası