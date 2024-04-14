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Teleferik faciasında yeni gelişme: Makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş
Teleferik faciasında yeni gelişme: Makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası sonrası tutuklanan 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T23:57+0300
2024-04-14T23:57+0300
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konyaaltı belediyesi
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, bilirkişi heyetinin, kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtildi.Bilirkişi heyetinin sunduğu ön raporda kazanın, 5 numaralı teleferik direğinde yer alan çekici/taşıyıcı halatların taşıyıcı makara içine sıkışması sonucu ağırlığın 5 numaralı direğe yüklenmesi sonrasında direğin mukavemet gösteremeyerek cıvatalarda yer alan deformasyon sebebiyle de bağlantı noktasından kırılması nedeniyle meydana geldiği hatırlatılan yazıda, şüphelilerin alınan beyanlarında teleferiğin yıllık ağır bakımı vesilesiyle yaklaşık 3 ay sürecek bir bakıma alınması gerektiği, 2024 yılında ise yerel seçimler ve bayram gerekçesiyle ağır bakımın kapsamının daraltıldığı ifade edildi.Yazıda, toplamda 2 haftalık sürede sınırlı bakım yapılarak tesisin işletmeye alındığı aktarılarak, "Değiştirilmesi teklif edilen taşıyıcı makaraların değişiminin de bu kapsamda iptal edildiği, ötelendiği, bu yönde ihmal gösterilmek suretiyle yeterli ve gerekli ağır bakım yapılmadığından ötürü yukarıda izah olunan suretle olayın meydana geldiği tespit edilmiştir. Yine olay kapsamında, alınan ifadelerde olayın yaşandığı gün, kabinler içerisinden dahili hat ile teleferik işletmesine 5 numaralı direkte kıvılcım görüldüğünün 2 farklı ihbar ile iletildiği, bu hususun da olayın gerçekleşme nedenine ilişkin tespitlerle örtüştüğü, alınan bilirkişi raporunda tesisin acil eylem planına ilişkin eksikliklerin mevcut olduğu, olası bir kaza durumunda tahliye eylem planının mevcut olmadığı görülmüştür. İzah olunan nedenlerle de 184 kişinin mahsur kalması ve kurtarma çalışmalarının 23 saat sürmesine sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır" denildi.'156 kalem parçanın değişmesi teklif edilmesine rağmen 19 parça değiştirildi'Bahsi geçen teleferik işletmesinin Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ANET AŞ isimli firmaya ait olduğu, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmetlerinin ise Mega Tower AŞ isimli firmadan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirildiğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/teleferikte-mahsur-kalan-anne-ve-kizi-yasadiklarini-anlatti-saga-sola-gittik-halata-carptik-1082763721.html
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Teleferik faciasında yeni gelişme: Makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş

23:57 14.04.2024
© AA / Orhan ÇiçekAntalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
© AA / Orhan Çiçek
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası sonrası tutuklanan 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, olaydaki ihmallere ilişkin tespitler de yer aldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, bilirkişi heyetinin, kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtildi.
Bilirkişi heyetinin sunduğu ön raporda kazanın, 5 numaralı teleferik direğinde yer alan çekici/taşıyıcı halatların taşıyıcı makara içine sıkışması sonucu ağırlığın 5 numaralı direğe yüklenmesi sonrasında direğin mukavemet gösteremeyerek cıvatalarda yer alan deformasyon sebebiyle de bağlantı noktasından kırılması nedeniyle meydana geldiği hatırlatılan yazıda, şüphelilerin alınan beyanlarında teleferiğin yıllık ağır bakımı vesilesiyle yaklaşık 3 ay sürecek bir bakıma alınması gerektiği, 2024 yılında ise yerel seçimler ve bayram gerekçesiyle ağır bakımın kapsamının daraltıldığı ifade edildi.
Yazıda, toplamda 2 haftalık sürede sınırlı bakım yapılarak tesisin işletmeye alındığı aktarılarak, "Değiştirilmesi teklif edilen taşıyıcı makaraların değişiminin de bu kapsamda iptal edildiği, ötelendiği, bu yönde ihmal gösterilmek suretiyle yeterli ve gerekli ağır bakım yapılmadığından ötürü yukarıda izah olunan suretle olayın meydana geldiği tespit edilmiştir. Yine olay kapsamında, alınan ifadelerde olayın yaşandığı gün, kabinler içerisinden dahili hat ile teleferik işletmesine 5 numaralı direkte kıvılcım görüldüğünün 2 farklı ihbar ile iletildiği, bu hususun da olayın gerçekleşme nedenine ilişkin tespitlerle örtüştüğü, alınan bilirkişi raporunda tesisin acil eylem planına ilişkin eksikliklerin mevcut olduğu, olası bir kaza durumunda tahliye eylem planının mevcut olmadığı görülmüştür. İzah olunan nedenlerle de 184 kişinin mahsur kalması ve kurtarma çalışmalarının 23 saat sürmesine sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır" denildi.

'156 kalem parçanın değişmesi teklif edilmesine rağmen 19 parça değiştirildi'

Bahsi geçen teleferik işletmesinin Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ANET AŞ isimli firmaya ait olduğu, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmetlerinin ise Mega Tower AŞ isimli firmadan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirildiğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Sürekli bakım onarımdan sorumlu olan Mega Tower firmasının görevlilerinin alınan beyanlarında, ağır bakım kapsamında kazaya sebebiyet veren makaraların değişiminin ANET isimli firmaya teklif edilmek suretiyle bildirildiği ancak yerel seçim ve bayram bahaneleriyle ağır bakımda teklif edilen makaraların değişiminin ötelendiği, alınan ifadelerden yerel seçim ve bayram tatili bahane edilerek 156 kalem parçanın değişmesi teklif edilmesine rağmen 19 parçanın değiştirilmesi ile yetinildiği, bu hususta ANET isimli firma tarafından ihmal gösterildiği anlaşılmaktadır. ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan, dosyaya sunduğu belgelerden 28 Kasım 2023’te istifa ettiği anlaşılan, dosya içerisinde yer alan ticaret sicil gazetesi örneklerine göre ise 19 Şubat 2024 tarihinde istifası ilan edilen Mesut Kocagöz isimli şüphelinin her ne kadar savunmasında 2023 yılında istifa ettiğini, bu tarihten sonra yapılan ağır bakım hizmet alım sözleşmesindeki eksiklerden sorumlu tutulamayacağını beyan etmişse de, bilirkişiler tarafından hazırlanan ön raporda 2017 yılından itibaren direklere ait cıvataların torkunda boşluk olup olmadığının kontrolü, cıvataların korozyona uğrayıp uğramadığının kontrolü ve tespiti, malzeme yorulmasının dikkate alınarak belli zaman aralıklarında cıvata, rondela, rulman gibi makine elemanlarının değişimlerinin yapılmadığının tespit edildiği, tesiste bulunan 9 adet teleferik direğinin üzerindeki traverslerde çalışan lastikli makara gruplarının hangi periyotlarda değiştirildiğine dair tutanak ve kontrol formlarının bulunmadığının tespit edilmesi karşısında, olayın meydana gelmesinde geçmişe sirayet eden kusurların bulunduğu kanaatine varıldı."
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.
Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.
Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
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