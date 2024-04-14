https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-makara-degisimi-secim-ve-bayram-bahaneleriyle-otelenmis-1082765982.html

Teleferik faciasında yeni gelişme: Makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş

Teleferik faciasında yeni gelişme: Makara değişimi seçim ve bayram bahaneleriyle ötelenmiş

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası sonrası tutuklanan 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T23:57+0300

2024-04-14T23:57+0300

2024-04-14T23:57+0300

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konyaaltı belediyesi

kaza

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, bilirkişi heyetinin, kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtildi.Bilirkişi heyetinin sunduğu ön raporda kazanın, 5 numaralı teleferik direğinde yer alan çekici/taşıyıcı halatların taşıyıcı makara içine sıkışması sonucu ağırlığın 5 numaralı direğe yüklenmesi sonrasında direğin mukavemet gösteremeyerek cıvatalarda yer alan deformasyon sebebiyle de bağlantı noktasından kırılması nedeniyle meydana geldiği hatırlatılan yazıda, şüphelilerin alınan beyanlarında teleferiğin yıllık ağır bakımı vesilesiyle yaklaşık 3 ay sürecek bir bakıma alınması gerektiği, 2024 yılında ise yerel seçimler ve bayram gerekçesiyle ağır bakımın kapsamının daraltıldığı ifade edildi.Yazıda, toplamda 2 haftalık sürede sınırlı bakım yapılarak tesisin işletmeye alındığı aktarılarak, "Değiştirilmesi teklif edilen taşıyıcı makaraların değişiminin de bu kapsamda iptal edildiği, ötelendiği, bu yönde ihmal gösterilmek suretiyle yeterli ve gerekli ağır bakım yapılmadığından ötürü yukarıda izah olunan suretle olayın meydana geldiği tespit edilmiştir. Yine olay kapsamında, alınan ifadelerde olayın yaşandığı gün, kabinler içerisinden dahili hat ile teleferik işletmesine 5 numaralı direkte kıvılcım görüldüğünün 2 farklı ihbar ile iletildiği, bu hususun da olayın gerçekleşme nedenine ilişkin tespitlerle örtüştüğü, alınan bilirkişi raporunda tesisin acil eylem planına ilişkin eksikliklerin mevcut olduğu, olası bir kaza durumunda tahliye eylem planının mevcut olmadığı görülmüştür. İzah olunan nedenlerle de 184 kişinin mahsur kalması ve kurtarma çalışmalarının 23 saat sürmesine sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır" denildi.'156 kalem parçanın değişmesi teklif edilmesine rağmen 19 parça değiştirildi'Bahsi geçen teleferik işletmesinin Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ANET AŞ isimli firmaya ait olduğu, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmetlerinin ise Mega Tower AŞ isimli firmadan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirildiğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/teleferikte-mahsur-kalan-anne-ve-kizi-yasadiklarini-anlatti-saga-sola-gittik-halata-carptik-1082763721.html

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antalya, konyaaltı, konyaaltı belediyesi , kaza