https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/suudi-arabistan-ve-abd-savunma-bakanlari-bolgesel-gerilimi-gorustu-1082766659.html
Suudi Arabistan ve ABD savunma bakanları 'bölgesel gerilimi' görüştü
Suudi Arabistan ve ABD savunma bakanları 'bölgesel gerilimi' görüştü
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile "bölgesel gerilimi ve yansımalarını" görüştü. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T00:48+0300
2024-04-15T00:48+0300
2024-04-15T00:48+0300
israil- filistin çatışması
suudi arabistan
abd
abd
lloyd austin
lloyd austin
suudi arabistan savunma bakanlığı
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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bin Selman ile Austin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanlarında olan stratejik ortaklığın ele alındığı aktarılan açıklamada, Bin Selman ile Austin'in ayrıca bölgedeki gerilimi ve bunun tehlikeli yansımalarını, uluslararası barış ve güveni korumak için söz konusu gerilimin önüne geçecek çabaları da konuştuğu kaydedildi.Ne olmuştu?İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/pentagon-iran-israile-saldirirken-komsularinin-hava-sahasini-ihlal-etti-1082764463.html
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suudi arabistan, abd, abd, lloyd austin, lloyd austin, suudi arabistan savunma bakanlığı
suudi arabistan, abd, abd, lloyd austin, lloyd austin, suudi arabistan savunma bakanlığı
Suudi Arabistan ve ABD savunma bakanları 'bölgesel gerilimi' görüştü
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile "bölgesel gerilimi ve yansımalarını" görüştü.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bin Selman ile Austin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanlarında olan stratejik ortaklığın ele alındığı aktarılan açıklamada, Bin Selman ile Austin'in ayrıca bölgedeki gerilimi ve bunun tehlikeli yansımalarını, uluslararası barış ve güveni korumak için söz konusu gerilimin önüne geçecek çabaları da konuştuğu kaydedildi.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.