https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/pentagon-iran-israile-saldirirken-komsularinin-hava-sahasini-ihlal-etti-1082764463.html
Pentagon: İran İsrail’e saldırırken komşularının hava sahasını ihlal etti
Pentagon: İran İsrail’e saldırırken komşularının hava sahasını ihlal etti
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırı sırasında komşularının hava sahasını ihlal ettiğini belirtti. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T22:36+0300
2024-04-14T22:36+0300
2024-04-14T23:27+0300
israil- filistin çatışması
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Üst düzey Pentagon yetkilisi, düzenlenen özel basın toplantısında gazetecilere İran’ın dün geceki saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı.Yetkili, “İran’ın saldırısı tamamen sorumsuzdur ve bölgeyi daha fazla çatışmaya sürükleme riski taşıyor. Bu saldırı sırasında komşu Arap ülkelerinin hava sahası ihlal edildi” dedi ve şöyle devam etti:İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının sonuçlarını değerlendiren Pentagon yetkilisi, ABD ve İsrail ordularının İran tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) ve füzelerin çoğunu engellemeyi başardığını ve bunun İsrail topraklarında ciddi bir yıkımdan kaçınmalarını sağladığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-irana-karsi-olasi-bir-misilleme-operasyonuna-katilma-niyetinde-degil-1082763379.html
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pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)
Pentagon: İran İsrail’e saldırırken komşularının hava sahasını ihlal etti
22:36 14.04.2024 (güncellendi: 23:27 14.04.2024)
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırı sırasında komşularının hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.
Üst düzey Pentagon yetkilisi, düzenlenen özel basın toplantısında gazetecilere İran’ın dün geceki saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı.
Yetkili, “İran’ın saldırısı tamamen sorumsuzdur ve bölgeyi daha fazla çatışmaya sürükleme riski taşıyor. Bu saldırı sırasında komşu Arap ülkelerinin hava sahası ihlal edildi” dedi ve şöyle devam etti:
“Bizim görevimiz, gerilimin derhal düşürülmesini sağlamak ve yeni saldırıların önüne geçmektir. İran’la çatışma peşinde değiliz, ancak güçlerimizi korumak ve İsrail’in savunma yeteneklerini desteklemek için tereddüt etmeden önlem alacağız.”
İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının sonuçlarını değerlendiren Pentagon yetkilisi, ABD ve İsrail ordularının İran tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) ve füzelerin çoğunu engellemeyi başardığını ve bunun İsrail topraklarında ciddi bir yıkımdan kaçınmalarını sağladığını sözlerine ekledi.