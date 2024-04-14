https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/pentagon-iran-israile-saldirirken-komsularinin-hava-sahasini-ihlal-etti-1082764463.html

Pentagon: İran İsrail’e saldırırken komşularının hava sahasını ihlal etti

Pentagon: İran İsrail’e saldırırken komşularının hava sahasını ihlal etti

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırı sırasında komşularının hava sahasını ihlal ettiğini belirtti. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T22:36+0300

2024-04-14T22:36+0300

2024-04-14T23:27+0300

israil- filistin çatışması

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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Üst düzey Pentagon yetkilisi, düzenlenen özel basın toplantısında gazetecilere İran’ın dün geceki saldırısına ilişkin bilgiler paylaştı.Yetkili, “İran’ın saldırısı tamamen sorumsuzdur ve bölgeyi daha fazla çatışmaya sürükleme riski taşıyor. Bu saldırı sırasında komşu Arap ülkelerinin hava sahası ihlal edildi” dedi ve şöyle devam etti:İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının sonuçlarını değerlendiren Pentagon yetkilisi, ABD ve İsrail ordularının İran tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) ve füzelerin çoğunu engellemeyi başardığını ve bunun İsrail topraklarında ciddi bir yıkımdan kaçınmalarını sağladığını sözlerine ekledi.

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pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)