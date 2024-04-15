https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/selcuk-bayraktardan-frederike-geerdinke-turkce-ve-kurtce-cevap-1082802449.html
Selçuk Bayraktar'dan Frederike Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap
Selçuk Bayraktar'dan Frederike Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap
Sputnik Türkiye
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar kendisine hakaret eden Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi. Geerdink '2015 yılında... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T23:34+0300
2024-04-15T23:34+0300
2024-04-15T23:59+0300
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frederike geerdink
selçuk bayraktar
kürtçe
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Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn" ifadelerini kullandı.Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/baykardan-aciklama-dolandiriciligi-amaclayan-bu-tur-ilan-ve-haberler-tamamen-gercek--disidir-1082800965.html
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frederike geerdink, selçuk bayraktar, kürtçe
frederike geerdink, selçuk bayraktar, kürtçe
Selçuk Bayraktar'dan Frederike Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap
23:34 15.04.2024 (güncellendi: 23:59 15.04.2024)
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar kendisine hakaret eden Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi. Geerdink '2015 yılında silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan sınır dışı edilmişti.
Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.
Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.
Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn" ifadelerini kullandı.
Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.