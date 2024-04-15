https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/selcuk-bayraktardan-frederike-geerdinke-turkce-ve-kurtce-cevap-1082802449.html

Selçuk Bayraktar'dan Frederike Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap

Selçuk Bayraktar'dan Frederike Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap

Sputnik Türkiye

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar kendisine hakaret eden Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi. Geerdink '2015 yılında... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T23:34+0300

2024-04-15T23:34+0300

2024-04-15T23:59+0300

türkiye

frederike geerdink

selçuk bayraktar

kürtçe

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Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn" ifadelerini kullandı.Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/baykardan-aciklama-dolandiriciligi-amaclayan-bu-tur-ilan-ve-haberler-tamamen-gercek--disidir-1082800965.html

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frederike geerdink, selçuk bayraktar, kürtçe