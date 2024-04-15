https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-israilli-mevkidasi-hanegbi-ile-telefon-gorusmesi-yapti-1082798017.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile telefon görüşmesi yaptı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile telefon görüşmesi yaptı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu’daki... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T20:36+0300

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2024-04-15T20:36+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi ofisinden belirtildiği üzere Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile yaptığı görüşmede Ortadoğu’daki gerilimin önlenmesi için tüm tarafların itidal gösterilmesi gerektiğini belirterek, Rusya’nın diplomatik çözümden yana olduğunu vurguladı.Açıklamada, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile telefon görüşmesi yaptı. Patruşev, Ortadoğu’daki durumun ağırlaşması bağlamında çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için tüm tarafların itidal göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Rusya’nın anlaşmazlıkların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

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rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, israil-filistin, nebil isra, tzachi hanegbi