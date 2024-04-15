https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-israilli-mevkidasi-hanegbi-ile-telefon-gorusmesi-yapti-1082798017.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile telefon görüşmesi yaptı
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile telefon görüşmesi yaptı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu’daki... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T20:36+0300
2024-04-15T20:36+0300
2024-04-15T20:36+0300
rusya
dünya
nikolay patruşev
rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev
israil-filistin
nebil isra
tzachi hanegbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1b/1075789289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a534d658ef8d7a47a6a7debbbb2d871.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi ofisinden belirtildiği üzere Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile yaptığı görüşmede Ortadoğu’daki gerilimin önlenmesi için tüm tarafların itidal gösterilmesi gerektiğini belirterek, Rusya’nın diplomatik çözümden yana olduğunu vurguladı.Açıklamada, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile telefon görüşmesi yaptı. Patruşev, Ortadoğu’daki durumun ağırlaşması bağlamında çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için tüm tarafların itidal göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Rusya’nın anlaşmazlıkların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-uzmani-shamas-israilin-iranin-samdaki-konsoloslugunu-vurarak-ulkedeki-birligi-pekistirdi-1082789387.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1b/1075789289_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3e9e219df82a334965754a5d85d3212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, israil-filistin, nebil isra, tzachi hanegbi
rusya, nikolay patruşev, rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev, israil-filistin, nebil isra, tzachi hanegbi
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile telefon görüşmesi yaptı
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’in İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu’daki gerilimin önlenmesi için tüm tarafların itidalli olmasının gerektiğine dikkat çekerek, Rusya’nın diplomatik çözümden yana olduğunu vurguladığı bildirildi.
Rusya Güvenlik Konseyi ofisinden belirtildiği üzere Patruşev, İsrailli mevkidaşı Hanegbi ile yaptığı görüşmede Ortadoğu’daki gerilimin önlenmesi için tüm tarafların itidal gösterilmesi gerektiğini belirterek, Rusya’nın diplomatik çözümden yana olduğunu vurguladı.
Açıklamada, “Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ile telefon görüşmesi yaptı. Patruşev, Ortadoğu’daki durumun ağırlaşması bağlamında çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için tüm tarafların itidal göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Rusya’nın anlaşmazlıkların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.