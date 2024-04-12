https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/turk-futbol-tarihinde-bir-ilk-tffden-yabanci-hakem-karari-1082697330.html

Türk futbol tarihinde bir ilk: Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri görev yapacak

Türk futbol tarihinde bir ilk: Süper Lig'de yabancı VAR hakemleri görev yapacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasıyla birlikte lig sonuna kadar haftanın önemli maçlarında yabancı VAR hakemi görevlendirileceğini... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T11:17+0300

2024-04-12T11:17+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

yabancı

hakem

tff merkez hakem kurulu

var

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.TFF'nin UEFA ve Avrupa'nın önde gelen 5 federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den gelen yabancı VAR hakemleri Süper Lig'de görev alacak.Yabancı VAR hakemlerinin yer alacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle, VAR hakemlerine eşlik etmek üzere İngilizce bilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) da görev yapacak.Bu yeni uygulama, lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında 'adil ve kaliteli bir hakemlik deneyimi' sunmayı hedefliyor.Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe A.Ş.Corendon Alanyaspor- Galatasaray A.Ş.

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