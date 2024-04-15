https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kalbini-tutarak-yere-yigildi-mac-tatil-edildi-1082768180.html
Kalbini tutarak yere yığıldı: Maç tatil edildi
Kalbini tutarak yere yığıldı: Maç tatil edildi
Sputnik Türkiye
İtalya Serie A'da Udinese - Roma maçında yaşanan sağlık sorunu nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Roma'nın oyuncusu Evan Ndicka, maç sırasında fenalaşarak yere... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T07:41+0300
2024-04-15T07:41+0300
2024-04-15T07:41+0300
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maç
futbol
rahatsızlık
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fildişi sahili
kalp
kalp krizi
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Udinese-Roma maçı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığılması üzerine tatil edildi.Kendini yere bıraktıSerie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/arda-gulerden-real-madride-veda-cok-sikayetciydi-1082767289.html
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maç, futbol, rahatsızlık, kalp damar rahatsızlıkları, fildişi sahili, kalp, kalp krizi
maç, futbol, rahatsızlık, kalp damar rahatsızlıkları, fildişi sahili, kalp, kalp krizi
Kalbini tutarak yere yığıldı: Maç tatil edildi
İtalya Serie A'da Udinese - Roma maçında yaşanan sağlık sorunu nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Roma'nın oyuncusu Evan Ndicka, maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Hakem, oyuncunun sağlık durumu nedeniyle maçı durdurdu ve ardından iptal etti. Ndicka'nın sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Udinese-Roma maçı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığılması üzerine tatil edildi.
Serie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.
Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.
Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü" ifadeleri kullanıldı.