https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kalbini-tutarak-yere-yigildi-mac-tatil-edildi-1082768180.html

Kalbini tutarak yere yığıldı: Maç tatil edildi

Kalbini tutarak yere yığıldı: Maç tatil edildi

Sputnik Türkiye

İtalya Serie A'da Udinese - Roma maçında yaşanan sağlık sorunu nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Roma'nın oyuncusu Evan Ndicka, maç sırasında fenalaşarak yere... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T07:41+0300

2024-04-15T07:41+0300

2024-04-15T07:41+0300

spor

maç

futbol

rahatsızlık

kalp damar rahatsızlıkları

fildişi sahili

kalp

kalp krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240518_0:346:2498:1751_1920x0_80_0_0_9f7d9fda4b507a580ba17b4ff7bfb414.jpg

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Udinese-Roma maçı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığılması üzerine tatil edildi.Kendini yere bıraktıSerie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/arda-gulerden-real-madride-veda-cok-sikayetciydi-1082767289.html

fildişi sahili

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maç, futbol, rahatsızlık, kalp damar rahatsızlıkları, fildişi sahili, kalp, kalp krizi