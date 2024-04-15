https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/metin-akpinarin-kizi-annemin-evlilik-disi-4-cocugu-var-ablalarimdan-birisinin-babasi-da-cok-unlu--1082786238.html

Metin Akpınar'ın kızı: Annemin evlilik dışı 4 çocuğu var, ablalarımdan birisinin babası da çok ünlü

Metin Akpınar'ın kızı: Annemin evlilik dışı 4 çocuğu var, ablalarımdan birisinin babası da çok ünlü

Sputnik Türkiye

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T16:17+0300

2024-04-15T16:17+0300

2024-04-15T16:17+0300

yaşam

metin akpınar

duygu nebioğlu

açıklama

müge anlı

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Annesiyle 14 yıldır görüşmediğini söyleyen Nebioğlu, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım. Müge Anlı'yı 15 yaşımdan beri takip ediyorum. Çok güveniyorum ona. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" ifadelerine yer verdi.Duygu Nebioğlu, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada ise Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmeye çalıştığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/metin-akpinarin-kizi-duygu-nebioglundan-fakirlik-belgesi-tepkisi-1082639652.html

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