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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi
Sputnik Türkiye
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmeye çalıştığını iddia etti 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T13:35+0300
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yaşam
metin akpınar
duygu nebioğlu
fakirlik
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia etti.Nebioğlu sosyal medya hesabından "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" ifadelerini kullandı.Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.
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metin akpınar, duygu nebioğlu, fakirlik
metin akpınar, duygu nebioğlu, fakirlik

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fakirlik belgesi tepkisi

13:35 10.04.2024
© AAMetin Akpınar
Metin Akpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© AA
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Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmeye çalıştığını iddia etti
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini iddia etti.
Nebioğlu sosyal medya hesabından "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" ifadelerini kullandı.
Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.
Metin Akpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2023
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