https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cin-ve-rusya-batiya-hegemonyasinin-sona-erdigi-konusunda-ciddi-bir-sinyal-verdi-1082645490.html
‘Çin ve Rusya Batı'ya, hegemonyasının sona erdiği konusunda ciddi bir sinyal verdi’
‘Çin ve Rusya Batı'ya, hegemonyasının sona erdiği konusunda ciddi bir sinyal verdi’
Sputnik Türkiye
Çinli Global Times gazetesi, Çin lideri Şi Cinping ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında Pekin’de salı günü gerçekleşen görüşmenin, Çin’in Rusya... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T17:39+0300
2024-04-10T17:39+0300
2024-04-10T17:45+0300
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Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında yapılan görüşme, Çin’in Rusya ile ortaklığını derinleştirmeye kararlı olduğunu gösteriyor.Haberde, “Çinli analistlere göre bu olay, Çin’in Batı’dan gelen baskılara rağmen Moskova ile stratejik ortaklığını kararlılıkla geliştireceğine dair güçlü bir sinyal veriyor” vurgusu yapıldı.İki ülke arasındaki işbirliğinin küresel stratejik dengenin anahtarı haline geldiğine ve çok kutuplu dünya konseptinin teşviki için umut olduğuna dikkat çekilen yazıda, ayrıca bu konseptin sadece ABD’nin hakim olduğu mevcut tek kutupluluğun ‘antitezi’ haline geldiğinin altı çizildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Pekin’e yaptığı iki günlük ziyaret dün tamamlanmış oldu. Rus diplomat ziyaret kapsamında Çinli meslektaşları ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerde bulunmuştu.Ülkelerin liderleri sayesinde Moskova ile Pekin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurgulayan Lavrov ayrıca Rusya ve Çin’in çağın temel sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşımlarının birbirine yakın oluşunun veya örtüşmesinin dünya sahnesinde stratejik koordinasyonun güçlendirilmesinin temelini oluşturduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/lavrov-rusya-cin-iliskileri-liderleri-sayesinde-benzeri-gorulmemis-bir-seviyeye-ulasti-1082599891.html
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rusya, çin, sergey lavrov, wang yi, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, abd, moskova, pekin, global times
‘Çin ve Rusya Batı'ya, hegemonyasının sona erdiği konusunda ciddi bir sinyal verdi’
17:39 10.04.2024 (güncellendi: 17:45 10.04.2024)
Çinli Global Times gazetesi, Çin lideri Şi Cinping ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında Pekin’de salı günü gerçekleşen görüşmenin, Çin’in Rusya ile ortaklığını derinleştirme yönünde kesin karar verdiğini gösterdiğini yazdı.
Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında yapılan görüşme, Çin’in Rusya ile ortaklığını derinleştirmeye kararlı olduğunu gösteriyor.
Haberde, “Çinli analistlere göre bu olay, Çin’in Batı’dan gelen baskılara rağmen Moskova ile stratejik ortaklığını kararlılıkla geliştireceğine dair güçlü bir sinyal veriyor” vurgusu yapıldı.
İki ülke arasındaki işbirliğinin küresel stratejik dengenin anahtarı haline geldiğine ve çok kutuplu dünya konseptinin teşviki için umut olduğuna dikkat çekilen yazıda, ayrıca bu konseptin sadece ABD’nin hakim olduğu mevcut tek kutupluluğun ‘antitezi’ haline geldiğinin altı çizildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Pekin’e yaptığı iki günlük ziyaret dün tamamlanmış oldu. Rus diplomat ziyaret kapsamında Çinli meslektaşları ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerde bulunmuştu.
Ülkelerin liderleri sayesinde Moskova ile Pekin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını vurgulayan Lavrov ayrıca Rusya ve Çin’in çağın temel sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşımlarının birbirine yakın oluşunun veya örtüşmesinin dünya sahnesinde stratejik koordinasyonun güçlendirilmesinin temelini oluşturduğunu ifade etmişti.