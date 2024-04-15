https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kandilli-rasathanesi-duyurdu-konyada-deprem-1082775289.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Konya'da deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Konya'da deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Meram ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T11:24+0300
2024-04-15T11:24+0300
2024-04-15T11:29+0300
türkiye
deprem
son depremler
konya
kandilli rasathanesi
meram
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Konya'da 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kızılören Meram olarak belirlenirken derinliği 1.6 km olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/altin-dolar-ve-borsa-yatirimi-olanlar-dikkat-iran-israil-olaylari-piyasalari-nasil-etkileyecek-1082768356.html
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son depremler, konya deprem mi oldu, konya deprem
son depremler, konya deprem mi oldu, konya deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Konya'da deprem
11:24 15.04.2024 (güncellendi: 11:29 15.04.2024)
Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Meram ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Konya'da 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kızılören Meram olarak belirlenirken derinliği 1.6 km olarak ölçüldü.