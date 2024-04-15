https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kandilli-rasathanesi-duyurdu-konyada-deprem-1082775289.html

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Konya'da deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Konya'da deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Meram ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T11:24+0300

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türkiye

deprem

son depremler

konya

kandilli rasathanesi

meram

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Konya'da 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kızılören Meram olarak belirlenirken derinliği 1.6 km olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/altin-dolar-ve-borsa-yatirimi-olanlar-dikkat-iran-israil-olaylari-piyasalari-nasil-etkileyecek-1082768356.html

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