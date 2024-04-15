https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iyi-partiden-yskya-yeniden-ordu-basvurusu-1082785452.html
İYİ Parti'den YSK'ya yeniden 'Ordu' başvurusu
İYİ Parti'den YSK'ya yeniden 'Ordu' başvurusu
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin adayı Hilmi Güler'in yüzde 40.06 oy aldığı, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz'ın ise yüzde 36.52 ile ikinci olduğu Ordu'da, YSK'nın daha önce itirazını... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T16:07+0300
2024-04-15T16:07+0300
2024-04-15T16:07+0300
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İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi için YSK'ya bir kez daha başvurduklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Öztürk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.Ordu'da ne olmuştu? 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci olmuştu.İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde 'tam kanunsuzluk' tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da YSK'ye teslim etmişti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itirazını reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iyi-parti-secimlerin-iptalini-talep-etmisti-yskdan-ordu-karari--1082706414.html
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iyi parti ordu başkan adayı, iyi parti ordu belediye başkanı adayı
İYİ Parti'den YSK'ya yeniden 'Ordu' başvurusu
AK Parti'nin adayı Hilmi Güler'in yüzde 40.06 oy aldığı, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz'ın ise yüzde 36.52 ile ikinci olduğu Ordu'da, YSK'nın daha önce itirazını reddettiği İYİ Parti, yüksek kurula bir kez daha başvurduklarını açıkladı.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi için YSK'ya bir kez daha başvurduklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Öztürk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci olmuştu.
İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde 'tam kanunsuzluk' tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da YSK'ye teslim etmişti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itirazını reddetmişti.