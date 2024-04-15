https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iyi-partiden-yskya-yeniden-ordu-basvurusu-1082785452.html

İYİ Parti'den YSK'ya yeniden 'Ordu' başvurusu

İYİ Parti'den YSK'ya yeniden 'Ordu' başvurusu

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin adayı Hilmi Güler'in yüzde 40.06 oy aldığı, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz'ın ise yüzde 36.52 ile ikinci olduğu Ordu'da, YSK'nın daha önce itirazını... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T16:07+0300

2024-04-15T16:07+0300

2024-04-15T16:07+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

türkiye

ordu

iyi parti

ysk

ak parti

hilmi güler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082291360_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9644c8b86757c07fb9570ac04a5e926b.jpg

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi için YSK'ya bir kez daha başvurduklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Öztürk, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetti.Ordu'da ne olmuştu? 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci olmuştu.İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde 'tam kanunsuzluk' tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da YSK'ye teslim etmişti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itirazını reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iyi-parti-secimlerin-iptalini-talep-etmisti-yskdan-ordu-karari--1082706414.html

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti ordu başkan adayı, iyi parti ordu belediye başkanı adayı