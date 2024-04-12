https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iyi-parti-secimlerin-iptalini-talep-etmisti-yskdan-ordu-karari--1082706414.html
İYİ Parti seçimlerin yeniden yapılmasını talep etmişti: YSK'dan Ordu kararını açıkladı
İYİ Parti seçimlerin yeniden yapılmasını talep etmişti: YSK'dan Ordu kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T17:08+0300
2024-04-12T17:08+0300
2024-04-12T18:01+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itirazını reddetti.İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde 'tam kanunsuzluk' tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da YSK'ye teslim etmişti.Parti, 'bazı sandık başkanlarının siyasi parti üyesi olması', 'geçersiz oyların tamamının çift mühürlü olması' ve 'katlama izi olmayan oy pusulalarının bulunması'nı itirazlarına gerekçe olarak göstermişti.Bugünkü toplantısında İYİ Parti'nin itirazını görüşen YSK, başvuruyu reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/imamoglu-trabzonda-konustu-beni-gececek-adam-dogmadi-kardesim-1082705440.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
İYİ Parti seçimlerin yeniden yapılmasını talep etmişti: YSK'dan Ordu kararını açıkladı
17:08 12.04.2024 (güncellendi: 18:01 12.04.2024)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itirazını reddetti.
İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde 'tam kanunsuzluk' tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da YSK'ye teslim etmişti.
Parti, 'bazı sandık başkanlarının siyasi parti üyesi olması', 'geçersiz oyların tamamının çift mühürlü olması' ve 'katlama izi olmayan oy pusulalarının bulunması'nı itirazlarına gerekçe olarak göstermişti.
Bugünkü toplantısında İYİ Parti'nin itirazını görüşen YSK, başvuruyu reddetti.