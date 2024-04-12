https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/iyi-parti-secimlerin-iptalini-talep-etmisti-yskdan-ordu-karari--1082706414.html

İYİ Parti seçimlerin yeniden yapılmasını talep etmişti: YSK'dan Ordu kararını açıkladı

İYİ Parti seçimlerin yeniden yapılmasını talep etmişti: YSK'dan Ordu kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T17:08+0300

2024-04-12T17:08+0300

2024-04-12T18:01+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itirazını reddetti.İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde 'tam kanunsuzluk' tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da YSK'ye teslim etmişti.Parti, 'bazı sandık başkanlarının siyasi parti üyesi olması', 'geçersiz oyların tamamının çift mühürlü olması' ve 'katlama izi olmayan oy pusulalarının bulunması'nı itirazlarına gerekçe olarak göstermişti.Bugünkü toplantısında İYİ Parti'nin itirazını görüşen YSK, başvuruyu reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/imamoglu-trabzonda-konustu-beni-gececek-adam-dogmadi-kardesim-1082705440.html

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri