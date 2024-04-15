https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-sonraki-tepkimiz-suratli-daha-guclu-ve-daha-kapsamli-olacaktir-1082801850.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Sonraki tepkimiz süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı olacaktır

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Sonraki tepkimiz süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı olacaktır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söyledi. Bakan , İsrail’in... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T23:23+0300

2024-04-15T23:23+0300

2024-04-16T00:05+0300

dünya

hüseyin emir abdullahiyan

hüseyin emir abdullahiyan

ortadoğu

ingiltere

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0c/1082689465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47a383742d471cf2eb48009f29c9af42.jpg

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü.Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda bölgedeki durumu görüştü.İran'ın İsrail'e saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini mevkidaşına aktaran Abdullahiyan, bölgedeki krizlerin temelinde İsrail'in yıkıcı politikalarının olduğunu belirtti.İsrail'in Gazze'de on binlerce sivili öldürdüğü saldırıya İngiltere'nin verdiği desteği eleştiren Abdullahiyan, "Son altı ayda mazlum Gazze halkının üzerine yüz binlerce ton bomba atılırken İngiltere'nin, İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre meşru müdafaa çerçevesinde İsrail rejiminin diplomatik mekanlara barbarca saldırısına verdiği tepkiden endişe duyması şaşırtıcıdır" değerlendirmesinde bulundu.İran Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'in İran topraklarına muhtemel saldırısına ilişkin ise, "İran, bölgede gerilimin tırmanmasını istemiyor ancak İsrail rejimi macera ararsa bir sonraki tepkimiz süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı olacaktır" ifadelerini kullandı.Cameron ise İran'ın İsrail'e askeri saldırısının endişe verici olduğunu ifade ederek, "İsrail'den karşılık vermemesini isteyeceğiz çünkü son dönemde yaşananların tekrar ve daha geniş çapta yaşanmasını istemiyoruz." dedi. 'Beyaz Saray’ı açıkça uyardık'Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in, İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını söyledi.İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.Açıklamada, Abdullahiyan ile Wang Yi’nin bölgedeki son gelişmeler ve Tahran ile Pekin arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.İran Silahlı Kuvvetlerinin İsrail’e yönelik saldırısı ve yürüttükleri diplomatik çalışmalar hakkında Çinli mevkidaşına bilgi veren Abdullahiyan, “Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik terör saldırılarını tekrarlama macerasına kalkması durumunda Tahran'ın tepkisinin ve bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı açıkça uyardık" ifadelerinde bulundu.Çin Dışişleri Bakanı da İsrail’in Şam’daki İran konsolosluk binasına yaptığı saldırıyı kınayarak bunun uluslararası anlaşma ve kuralların ihlali olduğunu belirtti. İran: İsrail'in saldırısına saniyeler içinde yanıt veririz İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ise, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti.İran'ın bu sayede meşru müdafaa çerçevesinde askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakıri, "Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor" dedi.İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri, "Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu?İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bati-medyasi-israil-iranin-saldirisinin-ardindan-refaha-kara-operasyonu-planlarini-erteledi-1082799918.html

ingiltere

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, ortadoğu, ingiltere, çin