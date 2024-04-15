https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bati-medyasi-israil-iranin-saldirisinin-ardindan-refaha-kara-operasyonu-planlarini-erteledi-1082799918.html
Batı medyası: İsrail, İran’ın saldırısının ardından Refah’a kara operasyonu planlarını erteledi
Batı medyası: İsrail, İran’ın saldırısının ardından Refah’a kara operasyonu planlarını erteledi
Sputnik Türkiye
İsrail’in, İran’ın saldırısına yanıt verme konusunu değerlendirirken Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a yönelik kara operasyonu başlatma planlarını... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T21:11+0300
2024-04-15T21:11+0300
2024-04-15T21:11+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil
gazze şeridi
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refah
refah sınır kapısı
yeniden refah partisi
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Amerikan CNN televizyonunun İsrailli iki kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail, İran’ın saldırısına yanıt vermeyi değerlendirirken Refah’a yönelik kara operasyonu başlatma planlarını erteledi.Haberde, “İsrail, bu hafta Refah’a kara saldırısı yönünde adımlar atmayı planlamıştı, ancak İran’ın saldırısına yanıtını değerlendirirken bu planları askıya aldı” ifadelerine yer verildi.Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine yönelik operasyonun başlangıç tarihinin kararlaştırıldığını söylediği açıklanmıştı.‘Netanyahu, orduya İran'a saldırı hedefi belirleme talimatı verdi’Diğer yandan Washington Post gazetesi, görüşmelere yakın bir kaynağa atıfla İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İsrail ordusuna (IDF), İran’ın saldırısına karşılık olarak İran içinde ‘sinyal gönderecek’ ancak can kaybına yol açmayacak hedeflere yönelik seçenekler sunması talimatını verdiğini yazdı.Haberde, “İsrail Savaş Kabinesi pazartesi günü İran’ın benzeri görülmemiş hava saldırısına nasıl karşılık verileceğini tartıştı. Netanyahu, IDF’den hedef seçeneklerini sunmasını istedi. İsrail, can kaybına yol açmadan ‘sinyal gönderecek’ seçenekler arıyor. Söz konusu seçenekler arasında Tahran’da bir tesise olası saldırı veya siber saldırı yer alıyor” ifadelerine yer verildi.İsrail’in ayrıca İran’ın saldırısına uluslararası müttefiklerini kızdırmayacak ve Tahran’a karşı ittifak kurma imkanından yoksun kalmayacak şekilde karşılık vermeyi tartıştığına da dikkat çekilen yazıda, kaynağın sözleri şöyle aktarıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-israilli-mevkidasi-hanegbi-ile-telefon-gorusmesi-yapti-1082798017.html
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batı, batı, israil-filistin, israil, gazze şeridi, refah, refah, refah sınır kapısı, yeniden refah partisi, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
Batı medyası: İsrail, İran’ın saldırısının ardından Refah’a kara operasyonu planlarını erteledi
İsrail’in, İran’ın saldırısına yanıt verme konusunu değerlendirirken Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a yönelik kara operasyonu başlatma planlarını ertelediği bildirildi.
Amerikan CNN televizyonunun İsrailli iki kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail, İran’ın saldırısına yanıt vermeyi değerlendirirken Refah’a yönelik kara operasyonu başlatma planlarını erteledi.
Haberde, “İsrail, bu hafta Refah’a kara saldırısı yönünde adımlar atmayı planlamıştı, ancak İran’ın saldırısına yanıtını değerlendirirken bu planları askıya aldı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine yönelik operasyonun başlangıç tarihinin kararlaştırıldığını söylediği açıklanmıştı.
‘Netanyahu, orduya İran'a saldırı hedefi belirleme talimatı verdi’
Diğer yandan Washington Post gazetesi, görüşmelere yakın bir kaynağa atıfla İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İsrail ordusuna (IDF), İran’ın saldırısına karşılık olarak İran içinde ‘sinyal gönderecek’ ancak can kaybına yol açmayacak hedeflere yönelik seçenekler sunması talimatını verdiğini yazdı.
Haberde, “İsrail Savaş Kabinesi pazartesi günü İran’ın benzeri görülmemiş hava saldırısına nasıl karşılık verileceğini tartıştı. Netanyahu, IDF’den hedef seçeneklerini sunmasını istedi. İsrail, can kaybına yol açmadan ‘sinyal gönderecek’ seçenekler arıyor. Söz konusu seçenekler arasında Tahran’da bir tesise olası saldırı veya siber saldırı yer alıyor” ifadelerine yer verildi.
İsrail’in ayrıca İran’ın saldırısına uluslararası müttefiklerini kızdırmayacak ve Tahran’a karşı ittifak kurma imkanından yoksun kalmayacak şekilde karşılık vermeyi tartıştığına da dikkat çekilen yazıda, kaynağın sözleri şöyle aktarıldı:
“Müttefiklerimiz aşırı tepki göstermemizi istemiyor ve biz de müttefiklerimizle birlikte çalışmak istiyoruz, özellikle de onlarla elde ettiğimiz başarıdan sonra. Kayıplara yol açmamıza gerek yok, ancak karşılık vermek önemli, zira bu bize zarar vermek isteyenlere bir mesaj gönderiyor olacak.”