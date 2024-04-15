https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bati-medyasi-israil-iranin-saldirisinin-ardindan-refaha-kara-operasyonu-planlarini-erteledi-1082799918.html

Batı medyası: İsrail, İran’ın saldırısının ardından Refah’a kara operasyonu planlarını erteledi

Batı medyası: İsrail, İran’ın saldırısının ardından Refah’a kara operasyonu planlarını erteledi

Sputnik Türkiye

İsrail’in, İran’ın saldırısına yanıt verme konusunu değerlendirirken Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a yönelik kara operasyonu başlatma planlarını... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T21:11+0300

2024-04-15T21:11+0300

2024-04-15T21:11+0300

israil- filistin çatışması

batı

batı

israil-filistin

israil

gazze şeridi

refah

refah

refah sınır kapısı

yeniden refah partisi

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Amerikan CNN televizyonunun İsrailli iki kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail, İran’ın saldırısına yanıt vermeyi değerlendirirken Refah’a yönelik kara operasyonu başlatma planlarını erteledi.Haberde, “İsrail, bu hafta Refah’a kara saldırısı yönünde adımlar atmayı planlamıştı, ancak İran’ın saldırısına yanıtını değerlendirirken bu planları askıya aldı” ifadelerine yer verildi.Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine yönelik operasyonun başlangıç tarihinin kararlaştırıldığını söylediği açıklanmıştı.‘Netanyahu, orduya İran'a saldırı hedefi belirleme talimatı verdi’Diğer yandan Washington Post gazetesi, görüşmelere yakın bir kaynağa atıfla İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İsrail ordusuna (IDF), İran’ın saldırısına karşılık olarak İran içinde ‘sinyal gönderecek’ ancak can kaybına yol açmayacak hedeflere yönelik seçenekler sunması talimatını verdiğini yazdı.Haberde, “İsrail Savaş Kabinesi pazartesi günü İran’ın benzeri görülmemiş hava saldırısına nasıl karşılık verileceğini tartıştı. Netanyahu, IDF’den hedef seçeneklerini sunmasını istedi. İsrail, can kaybına yol açmadan ‘sinyal gönderecek’ seçenekler arıyor. Söz konusu seçenekler arasında Tahran’da bir tesise olası saldırı veya siber saldırı yer alıyor” ifadelerine yer verildi.İsrail’in ayrıca İran’ın saldırısına uluslararası müttefiklerini kızdırmayacak ve Tahran’a karşı ittifak kurma imkanından yoksun kalmayacak şekilde karşılık vermeyi tartıştığına da dikkat çekilen yazıda, kaynağın sözleri şöyle aktarıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-israilli-mevkidasi-hanegbi-ile-telefon-gorusmesi-yapti-1082798017.html

batı

israil

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

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