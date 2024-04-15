https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ibb-tarihinde-bir-ilk-ulku-sakalar-ilk-kadin-grup-baskanvekili-oldu-1082786950.html
İBB tarihinde bir ilk: Ülkü Sakalar ilk kadın grup başkanvekili oldu
İBB tarihinde bir ilk: Ülkü Sakalar ilk kadın grup başkanvekili oldu
Sputnik Türkiye
İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar, İBB tarihinde ilk kez kadın grup başkanvekili oldu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T16:48+0300
2024-04-15T16:48+0300
2024-04-15T16:48+0300
tuzla
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ülkü sakalar
türkiye
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9. Dönemin ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı bugün başladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk gerçekleşti. Tuzla Meclis üyesi Avukat Ülkü Sakalar İBB tarihindeki ilk kadın grup başkanvekili oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ibb-meclis-uye-sayilari-aciklandi-hangi-partiden-kac-uye-var-1082367188.html
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tuzla, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ülkü sakalar
tuzla, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ülkü sakalar
İBB tarihinde bir ilk: Ülkü Sakalar ilk kadın grup başkanvekili oldu
İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar, İBB tarihinde ilk kez kadın grup başkanvekili oldu.
9. Dönemin ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı bugün başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk gerçekleşti.
Tuzla Meclis üyesi Avukat Ülkü Sakalar İBB tarihindeki ilk kadın grup başkanvekili oldu.