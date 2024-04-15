https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ibb-tarihinde-bir-ilk-ulku-sakalar-ilk-kadin-grup-baskanvekili-oldu-1082786950.html

İBB tarihinde bir ilk: Ülkü Sakalar ilk kadın grup başkanvekili oldu

İBB tarihinde bir ilk: Ülkü Sakalar ilk kadın grup başkanvekili oldu

Sputnik Türkiye

İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar, İBB tarihinde ilk kez kadın grup başkanvekili oldu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T16:48+0300

2024-04-15T16:48+0300

2024-04-15T16:48+0300

tuzla

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ülkü sakalar

türkiye

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9. Dönemin ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı bugün başladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk gerçekleşti. Tuzla Meclis üyesi Avukat Ülkü Sakalar İBB tarihindeki ilk kadın grup başkanvekili oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ibb-meclis-uye-sayilari-aciklandi-hangi-partiden-kac-uye-var-1082367188.html

tuzla

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tuzla, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ülkü sakalar