https://sputniknews.com.tr/20240402/ibb-meclis-uye-sayilari-aciklandi-hangi-partiden-kac-uye-var-1082367188.html

İBB Meclis üye sayısı açıklandı: Hangi partiden kaç üye var?

İBB Meclis üye sayısı açıklandı: Hangi partiden kaç üye var?

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi’nde CHP’nin 188, AK Parti’nin 130 üyesi olduğunu açıkladı. MHP'nin ise 2 üyesi bulunuyor. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb

murat ongun

ak parti

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun İBB Meclisi'ndeki üye sayısına ilişkin son durumu açıkladı.Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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