https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/elestiri-oklarini-ustune-ceken-hakan-ural-dusuncelerimin-halkta-karsilik-bulmasini-hazmedemiyorlar-1082786411.html
Eleştiri oklarını üstüne çeken Hakan Ural: Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar
Eleştiri oklarını üstüne çeken Hakan Ural: Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar
Sputnik Türkiye
Normal şartlarda sabah programlarında günlük haberleri yorumlayan Hakan Ural'ın İran - İsrail geriliminde de televizyona çıkıp yorum yapması birçok uzman... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T16:21+0300
2024-04-15T16:21+0300
2024-04-15T16:22+0300
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Kanal D'de yayınlayan 'Neler Oluyor Hayatta' programında gündelik konuları yorumlayan Hakan Ural'ın İran - İsrail geriliminde de televizyona çıkıp 'uzman görüşü' vermesi birçok kişinin tepkisini çekmişti. O eleştirilere karşı açıklama yapan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde kendisine karşı yürütüldüğünü söyledi.Ural, “Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım.Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar” dedi.'Yerel seçimlerde ilkesel bir duruş sergiledim'31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da Murat Kurum’a desteğini açıklayan Ural, seçim sonrası yapılan eleştirilere de cevap verdi. Yerel seçimlerde hizmet odaklı bir tercih yaptığını dile getiren Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğinin altını çizdi. Seçim sonucunun ilkelerini etkilemediğini dile getirdi.Kendisini MHP'ye yakın hissediyorUral, sosyal medyada dönen siyasete gireceği iddialarına ilişkin ise daha önce gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini söyledi. Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Ural, kendi görüşlerine en yakın partinin tahmin edilenin aksine AK Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirdi.
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hakan ural, iran devrim muhafızları, iran, israil, televizyon, uzman, akademisyen, mhp, ak parti, murat kurum
hakan ural, iran devrim muhafızları, iran, israil, televizyon, uzman, akademisyen, mhp, ak parti, murat kurum
Eleştiri oklarını üstüne çeken Hakan Ural: Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar
16:21 15.04.2024 (güncellendi: 16:22 15.04.2024)
Normal şartlarda sabah programlarında günlük haberleri yorumlayan Hakan Ural'ın İran - İsrail geriliminde de televizyona çıkıp yorum yapması birçok uzman tarafından tepki çekmişti. Ural, o tepkilere karşı ilk açıklamasını yaptı.
Kanal D'de yayınlayan 'Neler Oluyor Hayatta' programında gündelik konuları yorumlayan Hakan Ural'ın İran - İsrail geriliminde de televizyona çıkıp 'uzman görüşü' vermesi birçok kişinin tepkisini çekmişti. O eleştirilere karşı açıklama yapan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde kendisine karşı yürütüldüğünü söyledi.
Ural, “Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım.Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar” dedi.
'Yerel seçimlerde ilkesel bir duruş sergiledim'
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da Murat Kurum’a desteğini açıklayan Ural, seçim sonrası yapılan eleştirilere de cevap verdi. Yerel seçimlerde hizmet odaklı bir tercih yaptığını dile getiren Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğinin altını çizdi. Seçim sonucunun ilkelerini etkilemediğini dile getirdi.
Kendisini MHP'ye yakın hissediyor
Ural, sosyal medyada dönen siyasete gireceği iddialarına ilişkin ise daha önce gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini söyledi. Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Ural, kendi görüşlerine en yakın partinin tahmin edilenin aksine AK Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirdi.