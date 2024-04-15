https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/elestiri-oklarini-ustune-ceken-hakan-ural-dusuncelerimin-halkta-karsilik-bulmasini-hazmedemiyorlar-1082786411.html

Eleştiri oklarını üstüne çeken Hakan Ural: Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar

Eleştiri oklarını üstüne çeken Hakan Ural: Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar

Sputnik Türkiye

Normal şartlarda sabah programlarında günlük haberleri yorumlayan Hakan Ural'ın İran - İsrail geriliminde de televizyona çıkıp yorum yapması birçok uzman... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T16:21+0300

2024-04-15T16:21+0300

2024-04-15T16:22+0300

türkiye

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Kanal D'de yayınlayan 'Neler Oluyor Hayatta' programında gündelik konuları yorumlayan Hakan Ural'ın İran - İsrail geriliminde de televizyona çıkıp 'uzman görüşü' vermesi birçok kişinin tepkisini çekmişti. O eleştirilere karşı açıklama yapan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde kendisine karşı yürütüldüğünü söyledi.Ural, “Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen ‘sözde gazeteciler’ yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım.Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar” dedi.'Yerel seçimlerde ilkesel bir duruş sergiledim'31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da Murat Kurum’a desteğini açıklayan Ural, seçim sonrası yapılan eleştirilere de cevap verdi. Yerel seçimlerde hizmet odaklı bir tercih yaptığını dile getiren Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğinin altını çizdi. Seçim sonucunun ilkelerini etkilemediğini dile getirdi.Kendisini MHP'ye yakın hissediyorUral, sosyal medyada dönen siyasete gireceği iddialarına ilişkin ise daha önce gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini söyledi. Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Ural, kendi görüşlerine en yakın partinin tahmin edilenin aksine AK Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirdi.

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hakan ural, iran devrim muhafızları, iran, israil, televizyon, uzman, akademisyen, mhp, ak parti, murat kurum