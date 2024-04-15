https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/disisleri-bakani-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-1082787165.html
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T16:46+0300
2024-04-15T16:46+0300
2024-04-15T17:01+0300
türkiye
hakan fidan
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
telefon görüşmesi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Kıbrıs konusu ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/eski-abdli-istihbaratci-iran-saldirilari-surerse-israilin-savunma-kapasitesi-bir-haftada-tukenir-1082786105.html
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hakan fidan, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, telefon görüşmesi
hakan fidan, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
16:46 15.04.2024 (güncellendi: 17:01 15.04.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Kıbrıs konusu ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.