https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/disisleri-bakani-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-1082787165.html

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T16:46+0300

2024-04-15T16:46+0300

2024-04-15T17:01+0300

türkiye

hakan fidan

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

telefon görüşmesi

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Kıbrıs konusu ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.

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hakan fidan, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, telefon görüşmesi