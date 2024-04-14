https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/denizlerde-av-yasagi-yarin-basliyor-kimler-yasaktan-muaf-olacak-1082746764.html

Denizlerde av yasağı yarın başlıyor: Kimler yasaktan muaf olacak?

Denizlerde av yasağı yarın başlıyor: Kimler yasaktan muaf olacak?

Sputnik Türkiye

Balıkçılıkta av sezonu yarın kapanıyor ve av yasağı başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 4.5 sürecek olan yasaktan kimlerin muaf olabileceğini açıkladı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T09:53+0300

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2024-04-14T10:05+0300

türkiye

av yasağı

av sezonu

balıkçı gemisi

balıkçılık

balıkçı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2024 Pazartesi günü sona erecek balıkçılık sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.15 Nisan’da başlayacak denizlerdeki av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri (gırgır ve trol) kapsayacağını vurgulayan Yumaklı, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olduğunu ve avcılık yapmaya devam edebileceklerini belirtti. Bakanlıktan izin alınarak kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avclık yapılabileceğini belirten Bakan Yumaklı, “Ayrıca 4.5 ayı kapsayacak bu dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak şartıyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecektir” ifadelerini kullandı. Sezonun bereketli olduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, “2023-2024 balıkçılık av sezonu başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti. Halkımızın sofralarındaki yerini alan avcılık ürünleri, aynı zamanda ihracata da yoğun olarak konu edilmiş ve ülkemize döviz girdisi sağladı. Av yasağının uygulandığı sürede, küçük ölçekli balıkçıların yakaladıkları ve yetiştiriciliği yapılan balıklarla yaz sezonu boyunca halkın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunuyor” ifadelerini kullandı. 'Yeni kurallar uygulamaya alınmış olacak'Bakan Yumaklı, ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin kuralların belirlendiği 4’er yıl sürelerle yürürlükte kalan tebliğlerin 31 Ağustos 2024 tarihi itibariyle yürürlük sürelerinin tamamlanacağını hatırlatarak şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/resmi-gazetede-yayimlandi-her-bir-adedine-25-lira-verilecek-1082726656.html

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