Bayram tatiline ilişkin ulaşım istatistikleri belli oldu: 11 milyon 236 bin araç otoyolları kullandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
09:00
2 dk
SESLİ HABER
10 dakika sonra saldırdılar: Ateşle oynuyorlar
09:09
3 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
09:37
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
09:47
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
10:11
15 dk
SESLİ HABER
Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
10:32
2 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
10:39
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
11:10
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Alman ordusunda bütçe krizi
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
11:33
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
11:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:15
2 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
12:30
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
12:37
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz istihbaratının planı suya düştü
12:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
15:09
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
15:20
4 dk
SESLİ HABER
Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
15:31
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
15:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psikolojik polisiye yazarı Çağatay Küpçü: 'Kitap okumak hiçbir zaman benim için hobi olmadı'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Prof. Dr. İkiz: ‘100 yıl geçmesine rağmen ren önemli malzeme Rorschach testi’
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
18:18
3 dk
SESLİ HABER
“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
18:50
4 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
19:28
2 dk
SESLİ HABER
AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
19:36
3 dk
SESLİ HABER
5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
20:24
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
20:46
3 dk
SESLİ HABER
ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu
21:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan yabancı VAR hakemi yorumu: Diğer hakemlerle, teknik direktörlerle nasıl anlaşacak?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Netanyahu iktidarını sağlamlaştırmak istiyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye hekim sayısında Kamboçya'dan geride kaldı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Antalya'da teleferik kazasının bilirkişi raporu açıklandı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital seçim kampanyalarının ihlal ettiği KVKK kuralları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
18:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
18:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
19:13
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
19:49
1 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
20:04
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
20:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
20:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
20:48
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bayram-tatiline-iliskin-ulasim-istatistikleri-belli-oldu-11-milyon-236-bin-arac-otoyollari-kullandi-1082785943.html
Bayram tatiline ilişkin ulaşım istatistikleri belli oldu: 11 milyon 236 bin araç otoyolları kullandı
Bayram tatiline ilişkin ulaşım istatistikleri belli oldu: 11 milyon 236 bin araç otoyolları kullandı
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatilinde otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T16:25+0300
2024-04-15T16:26+0300
otoyol
bayram tatili
türkiye
abdulkadir uraloğlu
ulaşım
otobüs
tren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0e/1082748115_0:158:2730:1694_1920x0_80_0_0_f2e9f381d2ad2647df76e31dcea45b38.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin köprü, otoyol ve demiryolu kullanım istatistiklerini paylaştı.Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerin 6-15 Nisan'da ücretsiz olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 1 milyon 772 bin 112 araç kullandı. 9 gün süren bayram tatili süresince 3 milyon 284 bin kişi otobüslerle yolculuğu tercih etti. Demir yollarıyla seyahat eden kişi sayısı ise 820 bini buldu" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, milyonlarca insanın bayram tatiline çıktığını anımsatarak, yap-işlet-devret (YİD) otoyol projeleri ve KGM tarafından işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığını bildirdi.Türkiye'nin önemli YİD projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 4-14 Nisan'da 3 milyon 462 bin 352 aracın geçiş yaptığı bilgisini veren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise 1 milyon 55 bin 133 aracın geçiş yaptığını aktardı.Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu da 2 milyon 857 bin 657 aracın kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 araç geçiş yaptıUraloğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun 4-14 Nisan döneminde toplam 130 bin 519 araç tarafından kullanıldığını vurguladı.Çanakkale Boğazı'nı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 aracın geçiş yaptığını bildiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:YHT'lerde ek sefer ve koltuk ilavesi yapıldıUraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak, vatandaşların bayramı huzur içinde sevdikleriyle geçirmesi için 5-14 Nisan'da ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını hatırlattı.YHT hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayan ek seferlerle 18 bin 84 koltuk ilave edildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, yapılan yatırımlarla Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollarla donattıklarını belirterek, bayram tatili boyunca 3 milyon 283 bin 978 yolcunun biletli, milyonlarca vatandaşın da özel araçlarıyla seyahat ettiğini bildirdi.Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 92 bin 749 sefer gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, denetimler sayesinde vatandaşların otobüslerde de rahat yolculuk yapabildiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-tatili-donusunde-70-kilometrelik-arac-kuyrugu-1082738826.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0e/1082748115_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_deb2bb09d1b83d5b4758bb929329aaab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bayram tatili istatistik, bayram tatili kaza, bayram tatili otoyol
bayram tatili istatistik, bayram tatili kaza, bayram tatili otoyol

Bayram tatiline ilişkin ulaşım istatistikleri belli oldu: 11 milyon 236 bin araç otoyolları kullandı

16:25 15.04.2024 (güncellendi: 16:26 15.04.2024)
© AA / Ömer ÜrerAnadolu Otoyolu, trafik,
Anadolu Otoyolu, trafik, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© AA / Ömer Ürer
Abone ol
Ramazan Bayramı tatilinde otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 1 milyon 772 bin 112 araç geçiş yaparken; bayram tatili süresince 3 milyon 284 bin kişi otobüslerle yolculuğu tercih etti. Demiryoluyla seyahat eden kişi sayısı 820 bin oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin köprü, otoyol ve demiryolu kullanım istatistiklerini paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerin 6-15 Nisan'da ücretsiz olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 1 milyon 772 bin 112 araç kullandı. 9 gün süren bayram tatili süresince 3 milyon 284 bin kişi otobüslerle yolculuğu tercih etti. Demir yollarıyla seyahat eden kişi sayısı ise 820 bini buldu" değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, milyonlarca insanın bayram tatiline çıktığını anımsatarak, yap-işlet-devret (YİD) otoyol projeleri ve KGM tarafından işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığını bildirdi.
Türkiye'nin önemli YİD projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 4-14 Nisan'da 3 milyon 462 bin 352 aracın geçiş yaptığı bilgisini veren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise 1 milyon 55 bin 133 aracın geçiş yaptığını aktardı.
Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu da 2 milyon 857 bin 657 aracın kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Osmangazi Köprüsü'nden 940 bin 908 araç geçişi oldu. Osmangazi Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana bir günde en yüksek araç geçişi bu bayram döneminde gerçekleşti. 13 Nisan'da tam tamına 117 bin 537 araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı."

1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 araç geçiş yaptı

Uraloğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun 4-14 Nisan döneminde toplam 130 bin 519 araç tarafından kullanıldığını vurguladı.
Çanakkale Boğazı'nı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 aracın geçiş yaptığını bildiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
"Söz konusu tarih aralığında Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan araç sayısı 954 bin 20 olarak gerçekleşti. Ankara-Niğde Otoyolu'nun birinci kesiminde 13 Nisan'da 70 bin 908 ile en yüksek araç geçiş sayısına ulaşıldı. Otoyolun üçüncü kesiminde ise 6 Nisan'da 106 bin 603 araçla en yüksek sayıya ulaşıldı. Aynı dönemlerde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 162 bin 954, Aydın-Denizli Otoyolu'nun trafiğe açık ikinci kesiminden ise 67 bin 116 araç geçişi oldu. Bu bayramda özellikle YİD projelerimize yönelik talep, bu yatırımların ne kadar yerinde olduğunun da kanıtıdır. Vatandaşlarımız bu projelerimiz sayesinde güvenli ve konforlu yolculuk yaparak sevdiklerine ulaştı."

YHT'lerde ek sefer ve koltuk ilavesi yapıldı

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak, vatandaşların bayramı huzur içinde sevdikleriyle geçirmesi için 5-14 Nisan'da ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını hatırlattı.
YHT hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayan ek seferlerle 18 bin 84 koltuk ilave edildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 26 seferden 28 sefere, Konya-İstanbul hattında ise 8 seferden 10 sefere yükseltildi. Ankara-Konya hattında sadece cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi ise cumartesi günleri de işletilmeye başlandı. 5-15 Nisan'daki tatil döneminde İzmir Mavi, Doğu, Güney/Van Gölü, Konya Mavi, Ege, Erciyes, Toros, Pamukkale, Ankara ekspresleri, Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edildi. Ana hat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlandı. Bayram süresince de ana hat, bölgesel ve YHT'ler ile 819 bin yolcu seyahat etti. YHT'leri 365 bin 356, ana hat trenlerini 133 bin 160, bölgesel trenlerini ise 320 bin 484 yolcu kullandı."
Uraloğlu, yapılan yatırımlarla Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollarla donattıklarını belirterek, bayram tatili boyunca 3 milyon 283 bin 978 yolcunun biletli, milyonlarca vatandaşın da özel araçlarıyla seyahat ettiğini bildirdi.
Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 92 bin 749 sefer gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, denetimler sayesinde vatandaşların otobüslerde de rahat yolculuk yapabildiğini ifade etti.
Bayram tatili dönüşünde 70 kilometrelik araç kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
TÜRKİYE
Bayram tatili dönüşünde 70 kilometrelik araç kuyruğu
13 Nisan, 19:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала