https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bayram-tatiline-iliskin-ulasim-istatistikleri-belli-oldu-11-milyon-236-bin-arac-otoyollari-kullandi-1082785943.html

Bayram tatiline ilişkin ulaşım istatistikleri belli oldu: 11 milyon 236 bin araç otoyolları kullandı

Bayram tatiline ilişkin ulaşım istatistikleri belli oldu: 11 milyon 236 bin araç otoyolları kullandı

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı tatilinde otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T16:25+0300

2024-04-15T16:25+0300

2024-04-15T16:26+0300

otoyol

bayram tatili

türkiye

abdulkadir uraloğlu

ulaşım

otobüs

tren

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin köprü, otoyol ve demiryolu kullanım istatistiklerini paylaştı.Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerin 6-15 Nisan'da ücretsiz olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 1 milyon 772 bin 112 araç kullandı. 9 gün süren bayram tatili süresince 3 milyon 284 bin kişi otobüslerle yolculuğu tercih etti. Demir yollarıyla seyahat eden kişi sayısı ise 820 bini buldu" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, milyonlarca insanın bayram tatiline çıktığını anımsatarak, yap-işlet-devret (YİD) otoyol projeleri ve KGM tarafından işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığını bildirdi.Türkiye'nin önemli YİD projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 4-14 Nisan'da 3 milyon 462 bin 352 aracın geçiş yaptığı bilgisini veren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise 1 milyon 55 bin 133 aracın geçiş yaptığını aktardı.Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu da 2 milyon 857 bin 657 aracın kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 araç geçiş yaptıUraloğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun 4-14 Nisan döneminde toplam 130 bin 519 araç tarafından kullanıldığını vurguladı.Çanakkale Boğazı'nı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 aracın geçiş yaptığını bildiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:YHT'lerde ek sefer ve koltuk ilavesi yapıldıUraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak, vatandaşların bayramı huzur içinde sevdikleriyle geçirmesi için 5-14 Nisan'da ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını hatırlattı.YHT hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayan ek seferlerle 18 bin 84 koltuk ilave edildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, yapılan yatırımlarla Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollarla donattıklarını belirterek, bayram tatili boyunca 3 milyon 283 bin 978 yolcunun biletli, milyonlarca vatandaşın da özel araçlarıyla seyahat ettiğini bildirdi.Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 92 bin 749 sefer gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, denetimler sayesinde vatandaşların otobüslerde de rahat yolculuk yapabildiğini ifade etti.

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