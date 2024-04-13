https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-tatili-donusunde-70-kilometrelik-arac-kuyrugu-1082738826.html

Bayram tatili dönüşünde 70 kilometrelik araç kuyruğu

Bayram tatili dönüşünde 70 kilometrelik araç kuyruğu

Sputnik Türkiye

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş'ten Gerede... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T19:23+0300

2024-04-13T19:23+0300

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türkiye

trafik

araç

kuyruk

bayram

bayram tatili

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Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler evlerine dönmeye başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda trafik durma noktasına geldi. Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun araç trafiği ise drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor.

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