https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-tatili-donusunde-70-kilometrelik-arac-kuyrugu-1082738826.html
Bayram tatili dönüşünde 70 kilometrelik araç kuyruğu
Bayram tatili dönüşünde 70 kilometrelik araç kuyruğu
Sputnik Türkiye
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş'ten Gerede... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T19:23+0300
2024-04-13T19:23+0300
2024-04-13T19:23+0300
türkiye
trafik
araç
kuyruk
bayram
bayram tatili
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Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler evlerine dönmeye başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda trafik durma noktasına geldi. Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun araç trafiği ise drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/buyuk-araclarin-istanbula-girisi-yasaklandi-valilik-yasagin-kalkacagi-saati-duyurdu-1082737810.html
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trafik, araç, kuyruk, bayram, bayram tatili
trafik, araç, kuyruk, bayram, bayram tatili
Bayram tatili dönüşünde 70 kilometrelik araç kuyruğu
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler evlerine dönmeye başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda trafik durma noktasına geldi.
Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Uzun araç trafiği ise drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor.