https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/tevfik-goksunun-ak-parti-ibb-grup-baskanvekilligi-sona-erdi-1082787973.html
Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği sona erdi
Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği sona erdi
Sputnik Türkiye
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göreve Zeynel Abidin Okul geldi. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T17:04+0300
2024-04-15T17:04+0300
2024-04-15T17:14+0300
türkiye
31 mart yerel seçimleri
seçim
ibb
meclis
ekrem imamoğlu
mehmet tevfik göksu
zeynel okul
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31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan üye sayısı değişimi sonrasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göreve Zeynel Abidin Okul geldi. Gelişme, Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer tarafından duyuruldu. Açıklamada Göksu'nun Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacağı da duyuruldu. Göksu, 31 Mart seçimlerinde yüzde 50.46 oy oranıyla tekrar Esenler Belediye Başkanı olarak seçilmişti.Tevfik Göksu'dan açıklama geldi İBB Grup Başkanvekilliği sona eren Tevfik Göksu da gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu. Göksu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler birim başkanlarımıza, grup yönetimimize, meclis üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İBB AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapacak olan @ZeynelOkul Başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum." AK Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili Zeynel Okul Göksu'nun görevinin sona ermesinin ardından AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu. Okul, 2014'teki yerel seçimlerde AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştu. Zeynel Okul kimdir?Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi. Ailesi 1936 senesinde Beşiktaş'ın Ortaköy semtine yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı. Daha sonra Amerika'da dil eğitimi almıştır. Askerliğini Tatvan'da asteğmen olarak yapan Okul, döndüğünde özel sektör de iş hayatına girdi. Eğitimini tamamladığı alan üzerine çalışmalarını sürdürdü. 1998 senesinde kurduğu, İnşaat ve Dış Ticaret alanında faaliyet göstermekte olan firmasında, Yönetim Kurulu Başkanı olarak ticari hayatını sürdürüyor.
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31 mart yerel seçimleri, seçim, ibb, meclis, ekrem imamoğlu, mehmet tevfik göksu, zeynel okul
31 mart yerel seçimleri, seçim, ibb, meclis, ekrem imamoğlu, mehmet tevfik göksu, zeynel okul
Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği sona erdi
17:04 15.04.2024 (güncellendi: 17:14 15.04.2024)
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göreve Zeynel Abidin Okul geldi.
31 Mart yerel seçimleri
sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan üye sayısı değişimi sonrasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göreve Zeynel Abidin Okul
geldi. Gelişme, Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer tarafından duyuruldu. Açıklamada Göksu'nun Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacağı da duyuruldu. Göksu, 31 Mart seçimlerinde
yüzde 50.46 oy oranıyla tekrar Esenler Belediye Başkanı
olarak seçilmişti.
Tevfik Göksu'dan açıklama geldi
İBB Grup Başkanvekilliği sona eren Tevfik Göksu da gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu. Göksu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler birim başkanlarımıza, grup yönetimimize, meclis üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İBB AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapacak olan @ZeynelOkul Başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum."
AK Parti'nin yeni İBB Grup Başkanvekili Zeynel Okul
Göksu'nun görevinin sona ermesinin ardından AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu. Okul, 2014'teki yerel seçimlerde AK Parti Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştu.
Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi. Ailesi 1936 senesinde Beşiktaş'ın Ortaköy semtine yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı. Daha sonra Amerika'da dil eğitimi almıştır. Askerliğini Tatvan'da asteğmen olarak yapan Okul, döndüğünde özel sektör de iş hayatına girdi. Eğitimini tamamladığı alan üzerine çalışmalarını sürdürdü. 1998 senesinde kurduğu, İnşaat ve Dış Ticaret alanında faaliyet göstermekte olan firmasında, Yönetim Kurulu Başkanı olarak ticari hayatını sürdürüyor.