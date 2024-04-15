https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kirada-tavan-uygulamasi-kalkarsa-zam-orani-ne-olacak-1082797120.html

Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?

Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?

Sputnik Türkiye

Konut kiralarında yüzde 25’lik tavan zam uygulamas 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek. Uygulamanın devam edilmemesi durumunda, temmuz ayında kira kontratları... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T20:16+0300

2024-04-15T20:16+0300

2024-04-15T20:16+0300

ekonomi

kira

zam

konut

merkez bankası

avrupa merkez bankası

yılmaz tunç

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Konut kiralarında yüzde 25'lik tavan zam uygulaması, 2 Temmuz 2024'te sona erecek. Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Enflasyonla mücadele kapsamında Haziran 2022'de mecliste kabul edilen geçici kanunla, konut kiralarına yüzde 25'lik tavan uygulaması getirildi. Temmuz 2023'te sona eren uygulama, 1 yıllığına uzatıldı. Ev sahipleri ve kiracılar, temmuz ayında kira zamlarının ne kadar olacağını merak ediyor.Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak. Son olarak açıklanan mart ayı enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama yüzde 55.91 olarak şekillendi. Yani yüzde 25'lik tavan uygulaması olmasa, ev sahipleri mart ayında en fazla yüzde 55.91 zam yapabilecekti. Peki temmuz ayında 12 aylık enflasyon ortalamasının ne kadar olması bekleniyor?Son TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonunda enflasyonun yüzde 44 civarına gelmesi bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi için de yılın geri kalanında ortalama aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 2,5 olması gerekiyor. Yaptığımız hesaplamalara göre bu şartlar sağlanırsa 12 aylık ortalamaların (aylık tavan kira zam oranı) önümüzdeki aylarda şu şekilde gelişmesi bekleniyor: ‘En yüksek zam oranı ağustosta kontrat yenileyecek olanlar için’Verilere bakıldığında kontratını temmuzda yenileyecek olanların tavan zam oranı yüzde 64.6 civarında olurken, ağustos ayındaki yenilemelerde bu oran yüzde 70.9'a çıkacak. Sonraki aylarda ise oran düşecek. Buna baz etkisi neden oluyor.Bakan Tunç: Yüzde 25 tavanına ihtiyaç kalmayacak gibi duruyorAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, şubat ayında katıldığı bir TV programında yüzde 25 uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya cevap vermişti. Adalet Bakanı Tunç, konuyla ilgili, "Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik" dedi.Bakan Tunç, "Sizin tahmininiz yüzde 25 kira artışı uzatılmaz mı?" sorusuna, "Yüzde 25 sınırı Temmuz’da sona eriyor. Maliye Bakanımızın özellikle enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor" diyerek cevap verdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklamaBakan Tunç'un açıklamasının ardından 'sınır kalkıyor' şeklinde haberlerin çıkması üzerine, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.Merkez tarafından yapılan açıklamada, kiralarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenlemenin 2022 Haziran ayında kabul edildiği hatırlatıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasına şöyle devam etti:Enflasyon raporu'nda tavan uygulaması için 'devam etmeyecek' mesajıTCMB, şubat ayında yayımladığı Enflasyon Raporu'nda konut fiyatları ve kiraların düşürülmesine yönelik önerilerde bulunmuştu. Önerilerin yanı sıra kirada uygulanan düzenlemelerle ilgili de yorumlar yapıldı. Metinde 'Halihazırdaki çalışmalar, kiraların düzenlenmesine yönelik uygulamaların uzun vadede konut inşasını, konutların bakımını ve gayrimenkul yatırımlarını negatif etkilediğini belirtmektedir' denildi. Raporda, kira düzenlemesinin devam etmeyeceği yönünde sinyaller verildi.Enflasyon raporunda kira düzenlemesine yönelik ifadeler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240225/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-kiralarda-yuzde-25-zam-uygulamasina-dair-aciklama-1081080597.html

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kira zamı ne olacak, kirada tavan kira uygulaması ne zaman kalkıyor, kirada temmuz'da zam oranı ne kadar, kirada yüzde 25 ne zaman bitiyor