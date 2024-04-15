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Bakan Işıkhan'dan 'iş gücü istatistikleri' paylaşımı: 'Tarihi zirvesini yeniledi'
Bakan Işıkhan'dan 'iş gücü istatistikleri' paylaşımı: 'Tarihi zirvesini yeniledi'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından "iş gücü istatistikleri"ne ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Işıkhan, paylaşımda şunları kaydetti:
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vedat işıkhan, istihdam
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Bakan Işıkhan'dan 'iş gücü istatistikleri' paylaşımı: 'Tarihi zirvesini yeniledi'

22:58 15.04.2024 (güncellendi: 22:59 15.04.2024)
© AA / Abdullah GüçlüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
© AA / Abdullah Güçlü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi" ifadesini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından "iş gücü istatistikleri"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Işıkhan, paylaşımda şunları kaydetti:

"İstihdam sayımız 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49.3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0.3 puan azalarak yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz."

Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
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