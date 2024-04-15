https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ayvalikta-bayram-tatilinde-yaklasik-15-bin-ton-cop-toplandi-1082796411.html
Ayvalık’ta bayram tatilinde yaklaşık 15 bin ton çöp toplandı
Ayvalık’ta bayram tatilinde yaklaşık 15 bin ton çöp toplandı
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Ayvalık’ta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak 9 günde yaklaşık 15... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T20:00+0300
2024-04-15T20:00+0300
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ayvalık
türkiye
bayram tatili
çöp
çöp toplama
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından ve yurtdışından misafirleri ağırlayan Ayvalık'ta belediye ekipleri 15 bin tona yakın çöp topladı. Günlük ortalama 915 ton çöp toplayan ekipler 24 saat boyunca aralıksız çalıştı. 9 günlük tatil boyunca sadece büyük çöp kamyonlarının kaldırdığı konteynerlerin atık miktarı 8 bin 250 tonu buldu. 7 adet çöp taksi ve traktörlerin de durmadan çalıştığı bayram tatilinde süpürge ekipleri de çalışmalarını sürdürdüler. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ve kente gelen konukların 9 günlük tatil sürecinde 10 bin tona yakın çöp toplanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bayram-tatiline-iliskin-ulasim-istatistikleri-belli-oldu-11-milyon-236-bin-arac-otoyollari-kullandi-1082785943.html
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ayvalık, bayram tatili, çöp, çöp toplama
ayvalık, bayram tatili, çöp, çöp toplama
Ayvalık’ta bayram tatilinde yaklaşık 15 bin ton çöp toplandı
20:00 15.04.2024 (güncellendi: 20:02 15.04.2024)
Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Ayvalık’ta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak 9 günde yaklaşık 15 bin ton çöp topladı.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından ve yurtdışından misafirleri ağırlayan Ayvalık'ta belediye ekipleri 15 bin tona yakın çöp topladı.
Günlük ortalama 915 ton çöp toplayan ekipler 24 saat boyunca aralıksız çalıştı. 9 günlük tatil boyunca sadece büyük çöp kamyonlarının kaldırdığı konteynerlerin atık miktarı 8 bin 250 tonu buldu.
7 adet çöp taksi ve traktörlerin de durmadan çalıştığı bayram tatilinde süpürge ekipleri de çalışmalarını sürdürdüler.
Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ve kente gelen konukların 9 günlük tatil sürecinde 10 bin tona yakın çöp toplanmıştı.