https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/arda-turan-ispanyada-davalik-oldu-eve-230-bin-avroluk-zarar-verdi-1082785055.html

Arda Turan İspanya'da davalık oldu: 'Eve 230 bin avroluk zarar verdi'

Arda Turan İspanya'da davalık oldu: 'Eve 230 bin avroluk zarar verdi'

Sputnik Türkiye

Arda Turan'ın İspanya'daki ev sahibi, Turan'ın evde kaldığı üç yıllık süre zarfında eve büyük zarar verdiğini belirterek davacı oldu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T15:56+0300

2024-04-15T15:56+0300

2024-04-15T15:57+0300

spor

arda turan

barcelona

barcelona futbol takımı

dava

mahkeme

ev sahibi

kiracı

mobilya

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Eski Barcelona futbolcusu Arda Turan, İspanya'nın elit bir mahallesinde bulunan ve 18 milyon avro değerinde olduğu söylenen bir evde kiracı olarak kaldığı dönemde, ev sahibi tarafından 230 bin avroluk hasar bıraktığı iddiasıyla davalık oldu. Barcelona İl Mahkemesi'nde halen devam eden davada, Arda Turan'ın üç yıllık süre zarfında evde ciddi hasarlar oluşturduğu iddia edildi. Ev sahibi, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna dayanarak, Arda Turan'ın evi terk ederken kapılarından bahçeye, ışık sisteminden havuza kadar birçok alanda hasar bıraktığını öne sürdü. En yüksek hasarın mobilyalarda, ışık sistemlerinde ve temizlikte olduğu belirtilirken, mutfakta da ciddi bir hasarın bulunduğu ifade edildi. Mahkemede evde en pahalı hasarın 84 bin 30 avro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 avroluk hasarın bulunduğu ileri sürüldü.'Mobilyalarda sigara yanığı bırakmışlar'Arda Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin avroluk bir kumanda. Ve yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 15 kez atmışlardır. Evde doğal bir yıpranma olmadığı açık. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar. Bu tip evde herhangi bir şeyi tamir ettirmenin veya değiştirmenin ucuz olmadığını siz de bilirsiniz." şeklinde konuştu.Ev sahibi, Arda Turan'ın evi kiralarken yapılan temizlikten bahsetse de, evdeki hasarın oldukça büyük olduğunu ve tamiratın masraflı olacağını dile getirdi. Barselona İl Mahkemesi'ndeki davanın, Arda Turan'ın adresine ulaşma zorluğundan dolayı yavaş ilerlediği kaydedildi.

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arda turan, barcelona, barcelona futbol takımı, dava, mahkeme, ev sahibi , kiracı, mobilya