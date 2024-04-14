https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/uludag-eteklerinde-yangin-cok-sayida-ekip-yangina-mudahale-ediyor--1082749748.html
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Bursa'da, Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T12:10+0300
2024-04-14T12:10+0300
2024-04-14T12:25+0300
türkiye
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Bursa’nın Uludağ eteklerinde yangın çıktı. Yangının büyümemesi için çok sayıda ekip alevlere zorlu arazi şartlarında müdahale etmeye çalışıyor. Yangın, 10.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana geldi. Dumanların yükseldiği görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı personeller sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ekipler, zorlu arazi şartlarında ulaşıp müdahale etme çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/tahkim-kurulu-ali-koc-ertugrul-dogan-ve-ahmet-ketencinin-cezalarini-onadi-1082749249.html
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orman yangını, uludağ, yangın
orman yangını, uludağ, yangın
Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor
12:10 14.04.2024 (güncellendi: 12:25 14.04.2024)
Bursa'da, Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor.
Bursa’nın Uludağ eteklerinde yangın çıktı. Yangının büyümemesi için çok sayıda ekip alevlere zorlu arazi şartlarında müdahale etmeye çalışıyor.
Yangın, 10.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana geldi. Dumanların yükseldiği görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı personeller sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ekipler, zorlu arazi şartlarında ulaşıp müdahale etme çalışması sürüyor.