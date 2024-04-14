https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/uludag-eteklerinde-yangin-cok-sayida-ekip-yangina-mudahale-ediyor--1082749748.html

Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor

Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Bursa'da, Osmangazi ilçesi Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T12:10+0300

2024-04-14T12:10+0300

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türkiye

orman yangını

uludağ

yangın

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Bursa’nın Uludağ eteklerinde yangın çıktı. Yangının büyümemesi için çok sayıda ekip alevlere zorlu arazi şartlarında müdahale etmeye çalışıyor. Yangın, 10.00 sıralarında Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana geldi. Dumanların yükseldiği görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı personeller sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ekipler, zorlu arazi şartlarında ulaşıp müdahale etme çalışması sürüyor.

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