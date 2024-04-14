https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/ukrayna-iranin-israile-gerceklestirdigi-karsi-saldiriyi-kinadi--1082761526.html
Ukrayna, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği karşı saldırıyı kınadı
Ukrayna, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği karşı saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Ukrayna rejiminin başı Zelenskiy, İsrail'in karşı saldırısına cevap veren İran'ı kınadığını açıkladı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T19:57+0300
2024-04-14T19:57+0300
2024-04-14T19:57+0300
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Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran’ın İsrail’e hava saldırısına “Ukrayna, İran’ın İsrail’e Şahed insansız hava araçları ve füzeleri kullanarak düzenlediği saldırıyı kınıyor" dedi. Rusya ile İran’ın faaliyetlerinin daha büyük çatışmalara neden olabileceğini savunan Zelenskiy, “Orta Doğu’da gerilimin daha da artmasını önlemek için her türlü çaba gösterilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.Hava saldırılarına karşı mücadele etmek için yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, “Kelimeler, insansız hava araçlarını durdurmaz ve füzelerin önünü kesmez. Yalnızca somut yardım bunu sağlar.” ifadelerini kullandı.Küresel güvenliğin güçlendirilmesi yönünde ortak adımların atılması gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, ABD Kongresinin bu kritik zamanda, müttefiklerini güçlendirmek için gerekli kararları almasının kritik önem taşıdığına işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1082761291.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), vladimir zelenskiy
Ukrayna, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği karşı saldırıyı kınadı
Ukrayna rejiminin başı Zelenskiy, İsrail'in karşı saldırısına cevap veren İran'ı kınadığını açıkladı.
Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran’ın İsrail’e hava saldırısına “Ukrayna, İran’ın İsrail’e Şahed insansız hava araçları ve füzeleri kullanarak düzenlediği saldırıyı kınıyor" dedi.
Rusya ile İran’ın faaliyetlerinin daha büyük çatışmalara neden olabileceğini savunan Zelenskiy, “Orta Doğu’da gerilimin daha da artmasını önlemek için her türlü çaba gösterilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.
Hava saldırılarına karşı mücadele etmek için yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, “Kelimeler, insansız hava araçlarını durdurmaz ve füzelerin önünü kesmez. Yalnızca somut yardım bunu sağlar.” ifadelerini kullandı.
Küresel güvenliğin güçlendirilmesi yönünde ortak adımların atılması gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, ABD Kongresinin bu kritik zamanda, müttefiklerini güçlendirmek için gerekli kararları almasının kritik önem taşıdığına işaret etti.