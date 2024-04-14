https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1082761291.html

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İsrail-İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını, ateşkes... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T19:44+0300

2024-04-14T19:44+0300

2024-04-14T20:32+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan ile Blinken, telefon görüşmesinde, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durumu ele aldı.Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşına Türkiye'nin bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğunu vurgularken, Türkiye’nin Gazze’deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını "defalarca belirtmiş olduğuna" dikkati çekti.İsrail-İran sorununun temelinde Gazze’deki savaşın yattığını belirten Fidan, Blinken'a acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye "kesintisiz insani yardım" ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.Fidan ayrıca, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.Ne olmuştu?İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-mit-baskani-kalindan-israil---iran-arasinda-gerginlik-icin-arabulucu--olmasini-istedi-1082760588.html

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