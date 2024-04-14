https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/turkiye-rekoru-olabilir-serit-ihlaline-10-milyon-800-bin-880-lira-ceza-yazildi--1082760470.html

Türkiye rekoru olabilir: Şerit ihlaline 10 milyon 800 bin 880 lira ceza yazıldı

Türkiye rekoru olabilir: Şerit ihlaline 10 milyon 800 bin 880 lira ceza yazıldı

Sputnik Türkiye

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridi ihlallerine ceza yağdı. 6 saatlik uygulamada bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T18:46+0300

2024-04-14T18:46+0300

2024-04-14T18:46+0300

türkiye

bayram

bayram tatili

emniyet şeridi

ihlal

trafik

trafik polisi

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otobüs

otobüs şöförü

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Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı. 2’şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca toplam 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/polisten-kacan-supheliyi-yakaladi-donup-cayini-icmeye-devam-etti-cay-benim-icin-cok-onemli-1082760359.html

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bayram, bayram tatili, emniyet şeridi, ihlal, trafik, trafik polisi, polis, otobüs, otobüs şöförü, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)