https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/turkiye-rekoru-olabilir-serit-ihlaline-10-milyon-800-bin-880-lira-ceza-yazildi--1082760470.html
Türkiye rekoru olabilir: Şerit ihlaline 10 milyon 800 bin 880 lira ceza yazıldı
Türkiye rekoru olabilir: Şerit ihlaline 10 milyon 800 bin 880 lira ceza yazıldı
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridi ihlallerine ceza yağdı. 6 saatlik uygulamada bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T18:46+0300
2024-04-14T18:46+0300
2024-04-14T18:46+0300
türkiye
bayram
bayram tatili
emniyet şeridi
ihlal
trafik
trafik polisi
polis
otobüs
otobüs şöförü
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Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı. 2’şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca toplam 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/polisten-kacan-supheliyi-yakaladi-donup-cayini-icmeye-devam-etti-cay-benim-icin-cok-onemli-1082760359.html
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bayram, bayram tatili, emniyet şeridi, ihlal, trafik, trafik polisi, polis, otobüs, otobüs şöförü, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
bayram, bayram tatili, emniyet şeridi, ihlal, trafik, trafik polisi, polis, otobüs, otobüs şöförü, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Türkiye rekoru olabilir: Şerit ihlaline 10 milyon 800 bin 880 lira ceza yazıldı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridi ihlallerine ceza yağdı. 6 saatlik uygulamada bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı.
Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.
Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı.
2’şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca toplam 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürüyor.