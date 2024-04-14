https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/tokatta-otobuste-rehine-krizi-kirdigi-soda-sisesiyle-muavini-rehin-aldi-1082764750.html

Tokat'ta otobüste rehine krizi: Kırdığı soda şişesiyle muavini rehin aldı

Tokat'ta otobüste rehine krizi: Kırdığı soda şişesiyle muavini rehin aldı

Sputnik Türkiye

Tokat'ta yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan yolcu, polisin operasyonu ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T22:49+0300

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Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen 35 yaşındaki Sercan C. Tokat'ta henüz bilinmeyen nedenle, kırdığı soda şişesiyle tehdit ederek muavini rehin aldı.Bu sırada şüphelinin boşluğundan yararlanan otobüs şoförü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.Omzundan hafif yaralanan muavin tedavi için hastaneye sevk edilirken, zanlı ise emniyete götürüldü.Şüphelinin yanında seyahat eden Hidayet Yatır, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsteki herkesin çok korktuğunu söyledi.Şüphelinin yolculuk esnasında birden ayağa kalkarak muavine ve şoföre küfür ettiğini belirten Yatır, "Sonra elinde bulunan maden suyu şişesini yere vurdu. Ondan sonra o kırık camlarla tehdit etmeye başladı. 'Beni indirmeyeceksiniz. Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana söz verdiniz beni Samsun'a götüreceksiniz' diye. Tabii ki haliyle bütün yolcular, çok korktular, çok endişelendiler" diye konuştu.

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