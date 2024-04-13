https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/pkknin-paris-kuzey-genclik-kolu-sorumlusu--istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1082729439.html
PKK'nın 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
PKK'nın 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 'PKK/KCK'nın sözde Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu Serhat... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T14:33+0300
2024-04-13T14:33+0300
2024-04-13T14:40+0300
türkiye
pkk
paris
istanbul havalimanı
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082729575_0:529:1020:1103_1920x0_80_0_0_dad039e08bf563cea02eeebabf38d0e3.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 2022 yılında çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serhat G'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit ettiği açıklandı.İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serhat G, burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.PKK/KCK'nın sözde 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' olarak faaliyet gösteren Serhat G. için ayrıca İnterpol Daire Başkanlığı'nca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu belirtildi.Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesince de 'terörizmi finanse etmek' suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sosyal-medyada-alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-yazisini-kaleme-alan-kisi-gozaltina-alindi-1082726487.html
türkiye
paris
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082729575_0:434:1020:1199_1920x0_80_0_0_b1553b0a438c48c923a02378d4ba6126.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pkk, paris, istanbul havalimanı, gözaltı
pkk, paris, istanbul havalimanı, gözaltı
PKK'nın 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
14:33 13.04.2024 (güncellendi: 14:40 13.04.2024)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 'PKK/KCK'nın sözde Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu Serhat G.'nin Fransa'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 2022 yılında çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serhat G'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit ettiği açıklandı.
İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serhat G, burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.
PKK/KCK'nın sözde 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' olarak faaliyet gösteren Serhat G. için ayrıca İnterpol Daire Başkanlığı'nca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu belirtildi.
Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesince de 'terörizmi finanse etmek' suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı açıklandı.