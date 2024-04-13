https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/pkknin-paris-kuzey-genclik-kolu-sorumlusu--istanbul-havalimaninda-gozaltina-alindi-1082729439.html

PKK'nın 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

PKK'nın 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 'PKK/KCK'nın sözde Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu Serhat... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T14:33+0300

2024-04-13T14:33+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 2022 yılında çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serhat G'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit ettiği açıklandı.İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serhat G, burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.PKK/KCK'nın sözde 'Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu' olarak faaliyet gösteren Serhat G. için ayrıca İnterpol Daire Başkanlığı'nca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu belirtildi.Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesince de 'terörizmi finanse etmek' suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/sosyal-medyada-alevilerin-neden-bir-pkksi-olmaliydi-yazisini-kaleme-alan-kisi-gozaltina-alindi-1082726487.html

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