https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/thy-turkiyeden-tahran-ve-isfahana-giden-ucaklari-geri-cagirdi-1082741653.html
THY, Türkiye'den Tahran ve İsfahan'a giden uçakları geri çağırdı
THY, Türkiye'den Tahran ve İsfahan'a giden uçakları geri çağırdı
Sputnik Türkiye
İran'ın İsrail'e İHA'larla saldırı başlattığını duyurmasının ardından, THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T00:14+0300
2024-04-14T00:14+0300
2024-04-14T00:14+0300
israil- filistin çatışması
israil
thy
israil-filistin
iran
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/risk-buyuyor-israil-iran-saldirisi-tehditi-nedeniyle-okullari-tatil-ilan-etti--1082740387.html
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israil, thy, israil-filistin, iran
israil, thy, israil-filistin, iran
THY, Türkiye'den Tahran ve İsfahan'a giden uçakları geri çağırdı
İran'ın İsrail'e İHA'larla saldırı başlattığını duyurmasının ardından, THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.