https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/tahrandaki-havaalanlari-tum-ucuslari-pazartesiye-kadar-iptal-ettigini-duyurdu-1082753026.html
Tahran'daki havaalanları tüm uçuşları pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu
Tahran'daki havaalanları tüm uçuşları pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İran'da İmam Hümeyni ve Mihrabad havaalanları, pazartesiye kadar uçuşların iptal edildiğini açıkladı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T13:23+0300
2024-04-14T13:23+0300
2024-04-14T13:23+0300
israil- filistin çatışması
iran
tahran
tahran cuma imamı ayetullah ahmed hatemi
havaalanı
almanya
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
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İran ile İsrail çatışması ardından bugün başkent Tahran'daki İmam Hümeyni ve Mihrabad havaalanları, ertesi güne tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Karar, İsrail Savaş Kabinesi'nin toplanması ardından alındı. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, kentin merkezinde yer alan Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanından gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar yarın 06.00'ya kadar iptal edildi." ifadeleri kullanıldı. Almanya, Ortadoğu'daki birçok şehre uçuşları yarına kadar iptal etti Alman havayolu şirketi da Lufthansa, Beyrut, Amman, Erbil ve Tel Aviv'e yapılan tüm uçuşları Pazartesi gününe kadar iptal ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-abd-ingiltere-ve-urdun-iran-ihalarinin-onlenmesine-yardim-ettiler-1082750392.html
iran
tahran
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iran, tahran, tahran cuma imamı ayetullah ahmed hatemi, havaalanı, almanya, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil yüksek mahkemesi, israil ordusu, israil ordusu (idf), lufthansa
iran, tahran, tahran cuma imamı ayetullah ahmed hatemi, havaalanı, almanya, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil yüksek mahkemesi, israil ordusu, israil ordusu (idf), lufthansa
Tahran'daki havaalanları tüm uçuşları pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu
İran'da İmam Hümeyni ve Mihrabad havaalanları, pazartesiye kadar uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
İran ile İsrail çatışması ardından bugün başkent Tahran'daki İmam Hümeyni ve Mihrabad havaalanları, ertesi güne tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Karar, İsrail Savaş Kabinesi'nin toplanması ardından alındı.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, kentin merkezinde yer alan Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanından gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar yarın 06.00'ya kadar iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.
Almanya, Ortadoğu'daki birçok şehre uçuşları yarına kadar iptal etti
Alman havayolu şirketi da Lufthansa, Beyrut, Amman, Erbil ve Tel Aviv'e yapılan tüm uçuşları Pazartesi gününe kadar iptal ettiğini açıkladı.