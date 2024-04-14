https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/tahrandaki-havaalanlari-tum-ucuslari-pazartesiye-kadar-iptal-ettigini-duyurdu-1082753026.html

Tahran'daki havaalanları tüm uçuşları pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu

Tahran'daki havaalanları tüm uçuşları pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

İran'da İmam Hümeyni ve Mihrabad havaalanları, pazartesiye kadar uçuşların iptal edildiğini açıkladı. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T13:23+0300

2024-04-14T13:23+0300

2024-04-14T13:23+0300

israil- filistin çatışması

iran

tahran

tahran cuma imamı ayetullah ahmed hatemi

havaalanı

almanya

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil parlamentosu (knesset)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0b/1080619232_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_73e5a96a1c5323744a58e19ca073160a.jpg

İran ile İsrail çatışması ardından bugün başkent Tahran'daki İmam Hümeyni ve Mihrabad havaalanları, ertesi güne tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Karar, İsrail Savaş Kabinesi'nin toplanması ardından alındı. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, kentin merkezinde yer alan Mihrabad Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Havalimanından gerçekleşmesi planlanan tüm uçuşlar yarın 06.00'ya kadar iptal edildi." ifadeleri kullanıldı. Almanya, Ortadoğu'daki birçok şehre uçuşları yarına kadar iptal etti Alman havayolu şirketi da Lufthansa, Beyrut, Amman, Erbil ve Tel Aviv'e yapılan tüm uçuşları Pazartesi gününe kadar iptal ettiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-abd-ingiltere-ve-urdun-iran-ihalarinin-onlenmesine-yardim-ettiler-1082750392.html

iran

tahran

almanya

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, tahran, tahran cuma imamı ayetullah ahmed hatemi, havaalanı, almanya, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil yüksek mahkemesi, israil ordusu, israil ordusu (idf), lufthansa