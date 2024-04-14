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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-abd-ingiltere-ve-urdun-iran-ihalarinin-onlenmesine-yardim-ettiler-1082750392.html
İsrail: ABD, İngiltere ve Ürdün İran İHA'larının önlenmesine yardım etti
İsrail: ABD, İngiltere ve Ürdün İran İHA'larının önlenmesine yardım etti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’ın gece boyunca İsrail’e düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T12:47+0300
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israil- filistin çatışması
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israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
fransa
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İsrail Başbakanı Netanyahu, gece sonrası durum değerlendirmesi ardından "Durdurduk, engelledik, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gallant ise, İsrail'in İran'ın ana saldırısını durdurmayı başardığını söyledi. Gallant, "Mücadele henüz sona ermedi. İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına karşı dikkatli, her türlü senaryoya karşı da hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu. İsrail’in gece saatlerinde yüzlerce füze ve İHA saldırısına karşı koyduğunu belirten Gallant, "IDF saldırıyı etkileyici bir şekilde durdurdu" diyerek İsrail’in ABD ve diğer müttefikleriyle iş birliğine övgüler yağdırdı.'İran'a yanıt konusunda henüz bir karar alınmadı'İsrail medyasına konuşan İsrailli yetkili ise, İran'ın füze ve İHA saldırısına İsrail'in vereceği yanıt konusunda herhangi bir karar alınmadığını söyledi. IDF Sözcüsü Daniel Hagari ise, İran'ın gece boyunca İsrail'e gönderdiği 300’den fazla füze ve İHA’nın yüzde 99'unun hava savunma sistemi tarafından engellendiğini dile getirdi. Hagari, "Bu çok önemli bir stratejik başarıdır. İran, IDF'nin tehditlerin büyük çoğunluğunu önleyen hava üstünlüğü, teknoloji üstünlüğü ve güçlü savaş koalisyonu ile karşılaştı" dedi. İran’ın İsrail’e 170 İHA ve 30 seyir füzesi ile saldırdığını, bir tanesinin bile İsrail hava sahasına girmediğini vurgulayan Hagari, "Bunların hepsi İsrail ve müttefikleri tarafından ülke sınırları dışında düşürüldü" ifadelerini kullandı.Hagari, bazı füzelerin ise İsrail'in savunmasını aşarak güneydeki Nevatim Hava Üssü'nü vurduğunu aktardı. Nevatim’deki altyapının hasar gördüğünü kaydeden Hagari, "Şu anda üs çalışıyor ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. İran üssün hasar göreceğini ve böylece hava kabiliyetlerimize zarar verebileceğini düşündü ama başarısız oldu. Hava Kuvvetleri uçakları üsten kalkmaya ve inmeye devam ediyor" diye konuştu.Fransa ve Ürdün de İsrail savunmasında katkıda bulundu Saldırılara karşı savunmada yer alan ülkeler arasında Fransa'nın da bulunduğunu söyleyen Hagari, "Fransa çok iyi bir teknolojiye, jetlere, radarlara sahip. Hava sahasında devriye gezmeye katkıda bulundu" dedi.Ayrıca Herzog, ABD ve Biden liderliğinde İsrail’e destek olan ülkelere de seslenerek 'minnettarım' dedi. Yetkililer, İHA'ların ABD, İngiltere ve Ürdün'ün yardımıyla önlendiğini açıkladı.
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iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, fransa, nato, abd, ürdün

İsrail: ABD, İngiltere ve Ürdün İran İHA'larının önlenmesine yardım etti

12:47 14.04.2024 (güncellendi: 12:59 14.04.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSİsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome)
İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’ın gece boyunca İsrail’e düzenlediği insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Durdurduk, engelledik, birlikte kazanacağız" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, gece sonrası durum değerlendirmesi ardından "Durdurduk, engelledik, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gallant ise, İsrail'in İran'ın ana saldırısını durdurmayı başardığını söyledi.
Gallant, "Mücadele henüz sona ermedi. İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına karşı dikkatli, her türlü senaryoya karşı da hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu. İsrail’in gece saatlerinde yüzlerce füze ve İHA saldırısına karşı koyduğunu belirten Gallant, "IDF saldırıyı etkileyici bir şekilde durdurdu" diyerek İsrail’in ABD ve diğer müttefikleriyle iş birliğine övgüler yağdırdı.

'İran'a yanıt konusunda henüz bir karar alınmadı'

İsrail medyasına konuşan İsrailli yetkili ise, İran'ın füze ve İHA saldırısına İsrail'in vereceği yanıt konusunda herhangi bir karar alınmadığını söyledi.
IDF Sözcüsü Daniel Hagari ise, İran'ın gece boyunca İsrail'e gönderdiği 300’den fazla füze ve İHA’nın yüzde 99'unun hava savunma sistemi tarafından engellendiğini dile getirdi. Hagari, "Bu çok önemli bir stratejik başarıdır. İran, IDF'nin tehditlerin büyük çoğunluğunu önleyen hava üstünlüğü, teknoloji üstünlüğü ve güçlü savaş koalisyonu ile karşılaştı" dedi.
İran’ın İsrail’e 170 İHA ve 30 seyir füzesi ile saldırdığını, bir tanesinin bile İsrail hava sahasına girmediğini vurgulayan Hagari, "Bunların hepsi İsrail ve müttefikleri tarafından ülke sınırları dışında düşürüldü" ifadelerini kullandı.
Hagari, bazı füzelerin ise İsrail'in savunmasını aşarak güneydeki Nevatim Hava Üssü'nü vurduğunu aktardı. Nevatim’deki altyapının hasar gördüğünü kaydeden Hagari, "Şu anda üs çalışıyor ve görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. İran üssün hasar göreceğini ve böylece hava kabiliyetlerimize zarar verebileceğini düşündü ama başarısız oldu. Hava Kuvvetleri uçakları üsten kalkmaya ve inmeye devam ediyor" diye konuştu.

Fransa ve Ürdün de İsrail savunmasında katkıda bulundu

Saldırılara karşı savunmada yer alan ülkeler arasında Fransa'nın da bulunduğunu söyleyen Hagari, "Fransa çok iyi bir teknolojiye, jetlere, radarlara sahip. Hava sahasında devriye gezmeye katkıda bulundu" dedi.
Ayrıca Herzog, ABD ve Biden liderliğinde İsrail’e destek olan ülkelere de seslenerek 'minnettarım' dedi. Yetkililer, İHA'ların ABD, İngiltere ve Ürdün'ün yardımıyla önlendiğini açıkladı.
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