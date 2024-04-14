https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/sgkdan-aylik-325-euro-destek-7-bin-kadin-faydalanacak-1082748588.html

SGK'dan aylık 325 euro destek: 7 bin kadın faydalanacak

SGK'dan aylık 325 euro destek: 7 bin kadın faydalanacak

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T11:13+0300

2024-04-14T11:13+0300

2024-04-14T11:13+0300

türkiye

bakıcı

anne

kadın

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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SGK, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye dair Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kayıtlı istihdama büyük önem verdiklerini ve kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.Kadınların istihdamda kalmaları ve istihdama katılmaları için hayata geçirilen İş-Pozitif Projesi'nin yanı sıra destek ve teşvikleri içeren başka projeler de yürüttüklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

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sgk 325 euro destek, sgk anne bakıcı destek, 325 euro destek koşulları