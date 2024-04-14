https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082761649.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T20:07+0300
2024-04-14T20:07+0300
2024-04-14T20:07+0300
israil- filistin çatışması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Lavrov’u İsrail’in hava saldırısına verilen karşılık konusunda Lavrov’a bilgi verdi.Açıklamada, “Görüşmede odak noktası Ortadoğu’daki durumdu. İran Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşına, 1 Nisan’da İsrail’in İran’ın Şam Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümüne düzenlediği ve İranlı yetkililerin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına karşılık olarak Tahran’ın aldığı önlemler hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca tarafların ‘bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasının ve yeni tehlikeli kışkırtıcı eylemlerin Ortadoğu’da gerilimin artmasına yol açabileceğini’ belirttikleri de eklendi.Açıklamada, “Bu tür senaryoların önlenmesi ve bunların temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi’nin özel olarak öncelikli ilgi konusu olmalıdır” vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/ukrayna-iranin-israile-gerceklestirdigi-karsi-saldiriyi-kinadi--1082761526.html
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rusya, sergey lavrov, iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, filistin, israil-filistin sorunu
rusya, sergey lavrov, iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, filistin, israil-filistin sorunu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Lavrov’u İsrail’in hava saldırısına verilen karşılık konusunda Lavrov’a bilgi verdi.
Açıklamada, “Görüşmede odak noktası Ortadoğu’daki durumdu. İran Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşına, 1 Nisan’da İsrail’in İran’ın Şam Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümüne düzenlediği ve İranlı yetkililerin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına karşılık olarak Tahran’ın aldığı önlemler hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca tarafların ‘bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasının ve yeni tehlikeli kışkırtıcı eylemlerin Ortadoğu’da gerilimin artmasına yol açabileceğini’ belirttikleri de eklendi.
Açıklamada, “Bu tür senaryoların önlenmesi ve bunların temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi’nin özel olarak öncelikli ilgi konusu olmalıdır” vurgusu yapıldı.