https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082761649.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T20:07+0300

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israil- filistin çatışması

rusya

sergey lavrov

iran

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

gazze

filistin

israil-filistin sorunu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Lavrov’u İsrail’in hava saldırısına verilen karşılık konusunda Lavrov’a bilgi verdi.Açıklamada, “Görüşmede odak noktası Ortadoğu’daki durumdu. İran Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşına, 1 Nisan’da İsrail’in İran’ın Şam Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümüne düzenlediği ve İranlı yetkililerin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına karşılık olarak Tahran’ın aldığı önlemler hakkında bilgi verdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca tarafların ‘bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasının ve yeni tehlikeli kışkırtıcı eylemlerin Ortadoğu’da gerilimin artmasına yol açabileceğini’ belirttikleri de eklendi.Açıklamada, “Bu tür senaryoların önlenmesi ve bunların temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi’nin özel olarak öncelikli ilgi konusu olmalıdır” vurgusu yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/ukrayna-iranin-israile-gerceklestirdigi-karsi-saldiriyi-kinadi--1082761526.html

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iran

israil

gazze

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rusya, sergey lavrov, iran, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, filistin, israil-filistin sorunu