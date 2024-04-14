https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/ysk-2si-il-olmak-uzere-11-secim-cevresi-icin-yapilan-itirazlari-karara-bagladi-1082758668.html

YSK 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı

YSK 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T17:26+0300

2024-04-14T17:26+0300

2024-04-14T17:27+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yüksek seçim kurulu (ysk)

ysk

seçim

ak parti

iyi parti

mhp

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı veya mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin il seçim kurulları kararlarına yönelik itirazları karara bağladı.AK Parti'nin Gümüşhane'de, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali talebi ile Ağrı'da oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.YSK, CHP'nin Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de kabul etmedi.MHP'nin Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da reddedildi.Kurul, İYİ Parti'nin Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/yeniden-refah-partisinden-siverek-icin-yskya-olaganustu-itiraz-1082758396.html

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yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, seçim, ak parti, iyi parti, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)