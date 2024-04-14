https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/ysk-2si-il-olmak-uzere-11-secim-cevresi-icin-yapilan-itirazlari-karara-bagladi-1082758668.html
YSK 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı
YSK 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T17:26+0300
2024-04-14T17:26+0300
2024-04-14T17:27+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
seçim
ak parti
iyi parti
mhp
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı veya mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin il seçim kurulları kararlarına yönelik itirazları karara bağladı.AK Parti'nin Gümüşhane'de, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali talebi ile Ağrı'da oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.YSK, CHP'nin Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de kabul etmedi.MHP'nin Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da reddedildi.Kurul, İYİ Parti'nin Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/yeniden-refah-partisinden-siverek-icin-yskya-olaganustu-itiraz-1082758396.html
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yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, seçim, ak parti, iyi parti, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, seçim, ak parti, iyi parti, mhp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
YSK 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı
17:26 14.04.2024 (güncellendi: 17:27 14.04.2024)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde 2’si il olmak üzere 11 seçim çevresi için yapılan itirazları karara bağladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı veya mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.
YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin il seçim kurulları kararlarına yönelik itirazları karara bağladı.
AK Parti'nin Gümüşhane'de, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali talebi ile Ağrı'da oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.
YSK, CHP'nin Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de kabul etmedi.
MHP'nin Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da reddedildi.
Kurul, İYİ Parti'nin Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.