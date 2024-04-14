https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/prof-dr-atmaca-teleferik-kazasini-degerlendirdi-gozden-kacan-bir-seyler-var-1082758506.html

Prof. Dr. Atmaca, teleferik kazasını değerlendirdi: 'Gözden kaçan bir şeyler var'

Prof. Dr. Atmaca, teleferik kazasını değerlendirdi: 'Gözden kaçan bir şeyler var'

Sputnik Türkiye

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Atmaca, teleferik kazasını değerlendirerek, "Eğer bakımda herhangi bir noksanlık olmasaydı, kesinlikle bu... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T17:22+0300

2024-04-14T17:22+0300

2024-04-14T17:27+0300

türkiye

teleferik

kaza

antalya

tmmob

tmmob makina mühendisleri odası

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TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Atmaca,, Antalya'da bir kişinin öldüğü, yaralıların olduğu ve birçok insanın saatlerce havada asılı kabinlerde mahsur kaldığı çok ciddi ve tehlikeli bir kazanın yaşandığını söyledi.Büyük kayıplar verilmeden insanların kurtarıldığını belirten Atmaca, artık tüm yetkili kurum ve kuruluşların kazanın nedenine yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.Teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Atmaca, teleferik kazasında bilirkişi ön raporuna göre de kazanın kontrol mekanizmasındaki eksikliklerden kaynaklı olduğu yönünde görüşün yer aldığını belirtti.'Bakımda herhangi bir noksanlık olmasaydı, kesinlikle bu olay yaşanmayacaktı'Bakımları ve periyodik kontrolleri kurallara uygun şekilde yapılan bir teleferikte kaza yaşanma olasılığının yok denecek kadar düşük olduğunu vurgulayan Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü:Teleferik gibi mekanik ve elektrik aksamı çok yüksek olan sistemlerin bakımlarının nasıl yapılacağının belli olduğunu ve bunlara koşulsuz uyulması gerektiğini aktaran Atmaca, aylık ve yıllık bakımlarının mutlaka düzenli yapılması gerektiğini kaydetti.Tünektepe'deki teleferik sisteminde ağır bakımı denilen yıllık bakımın yakın bir zamanda yapıldığını ifade eden Atmaca, şöyle devam etti:Atmaca, kendi gözlemleriyle bilirkişi ön raporundaki tespitlerin uyuştuğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/afad-baskani-memis-teleferik-kazasinin-nedenini-acikladi-gozlemlerimize-gore-bir-vida-kirigi-1082739365.html

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