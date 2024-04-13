https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/afad-baskani-memis-teleferik-kazasinin-nedenini-acikladi-gozlemlerimize-gore-bir-vida-kirigi-1082739365.html
AFAD Başkanı Memiş teleferik kazasının nedenini açıkladı: 'Gözlemlerimize göre bir vida kırığı'
AFAD Başkanı Memiş teleferik kazasının nedenini açıkladı: 'Gözlemlerimize göre bir vida kırığı'
Sputnik Türkiye
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş 174 kişinin tahliye operasyonu başarıyla tamamlandığı belirterek "Gözlemlerimize göre... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T19:50+0300
2024-04-13T19:50+0300
2024-04-13T19:50+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AFAD'ın koordinasyonunda Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaklaşık 2 bin 202 kişilik ekiple dün saat 17.28'den itibaren yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.Operasyonun aralıksız sürdürülerek sonuçlandırıldığını dile getiren Memiş, "Tahliye bekleyen 174 vatandaşımızın tahliye operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Tahliye sırasında 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı ve hepsinin de durumu gayet yerinde" diye konuştu.Memiş, çok riskli ama dengeli ve özenli müdahaleyle 174 kişiden 90'ının helikopterler aracılığıyla kurtarıldığını belirtti.Kazanın sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Memiş, "Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır" ifadelerini kullandı.Direğin devrildiği noktada heyelan olduğu iddiasına ilişkin Memiş, şunları söyledi:Memiş, operasyonun tüm paydaşların katılımıyla başarıyla tamamlandığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/antalyadaki-teleferik-kazasinda-mahsur-kalanlarin-tamami-kurtarildi-1082733004.html
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antalya, teleferik, afad, okay memiş
AFAD Başkanı Memiş teleferik kazasının nedenini açıkladı: 'Gözlemlerimize göre bir vida kırığı'
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş 174 kişinin tahliye operasyonu başarıyla tamamlandığı belirterek "Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AFAD'ın koordinasyonunda Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, polis ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaklaşık 2 bin 202 kişilik ekiple dün saat 17.28'den itibaren yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Operasyonun aralıksız sürdürülerek sonuçlandırıldığını dile getiren Memiş, "Tahliye bekleyen 174 vatandaşımızın tahliye operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Tahliye sırasında 11 vatandaşımız kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı ve hepsinin de durumu gayet yerinde" diye konuştu.
Memiş, çok riskli ama dengeli ve özenli müdahaleyle 174 kişiden 90'ının helikopterler aracılığıyla kurtarıldığını belirtti.
Kazanın sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Memiş, "Gözlemlerimize göre teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli merciler ayrıca yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Direğin devrildiği noktada heyelan olduğu iddiasına ilişkin Memiş, şunları söyledi:
"O ifade doğru değil diyebilirim, orada bir heyelan olduğuna ilişkin bu yönde henüz bir tespit bulunmamaktadır. Sadece orada bir kaza var. Direk sapasağlam yerinde duruyor, heyelan söz konusu değil. Direğin üstündeki bir mekanizma kırılmış. Onu arkadaşlarımız tespit edecekler, ona göre de bir karar verilecek. Tabii takdir edersiniz ki bu operasyon kesintisiz olarak 24 saate yakın bir sürede hiç uyumadan gerçekleştirildi. İlk bilgileri yer yer revize etmek durumunda kalıyoruz ama en son sizlere arz etmiş olduğum bu bilgiler güncel ve son bilgilerdir."
Memiş, operasyonun tüm paydaşların katılımıyla başarıyla tamamlandığını vurguladı.