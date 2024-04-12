https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/diyarkabirda-silahlarla-kahvehane-basildi-bir-musteri-hicbir-seyi-takmadan-cay-icmeye-devam-etti-1082698947.html

Diyarbakır'da silahlarla kahvehane basıldı: Bir müşteri hiçbir şeyi takmadan çay içmeye devam etti

Diyarbakır'da silahlarla kahvehane basıldı: Bir müşteri hiçbir şeyi takmadan çay içmeye devam etti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kar maskeli iki kişi tabanca ile kahvehaneye baskın yaptığı sırada, müşterilerden biri istifini hiç bozmadan çay bardağını alarak yava yavaş... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T12:24+0300

2024-04-12T12:24+0300

2024-04-12T14:13+0300

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Diyarbakır'da sabah saatlerinde kahvehane önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek 'kardeşini kimin bıçakladığını' sorup tabanca ile havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı.Şüpheliler, daha sonra kahvehanenin önünde birkaç el daha havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı.Olayda yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler ise şüphelilerin kahvehaneye girmesiyle dışarı çıkan müşterilerden biri istifini bozmadan çay bardağını alıp dışarıda yudumlayarak olan biteni izledi.Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

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