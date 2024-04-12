https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/diyarkabirda-silahlarla-kahvehane-basildi-bir-musteri-hicbir-seyi-takmadan-cay-icmeye-devam-etti-1082698947.html
Diyarbakır'da silahlarla kahvehane basıldı: Bir müşteri hiçbir şeyi takmadan çay içmeye devam etti
Diyarbakır'da silahlarla kahvehane basıldı: Bir müşteri hiçbir şeyi takmadan çay içmeye devam etti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da kar maskeli iki kişi tabanca ile kahvehaneye baskın yaptığı sırada, müşterilerden biri istifini hiç bozmadan çay bardağını alarak yava yavaş... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T12:24+0300
2024-04-12T12:24+0300
2024-04-12T14:13+0300
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diyarbakır
kahve
kahvehane
silah
yaralı
çay
komik
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde kahvehane önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek 'kardeşini kimin bıçakladığını' sorup tabanca ile havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı.Şüpheliler, daha sonra kahvehanenin önünde birkaç el daha havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı.Olayda yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler ise şüphelilerin kahvehaneye girmesiyle dışarı çıkan müşterilerden biri istifini bozmadan çay bardağını alıp dışarıda yudumlayarak olan biteni izledi.Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.
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diyarbakır, kahve, kahvehane, silah, yaralı, çay, komik
diyarbakır, kahve, kahvehane, silah, yaralı, çay, komik
Diyarbakır'da silahlarla kahvehane basıldı: Bir müşteri hiçbir şeyi takmadan çay içmeye devam etti
12:24 12.04.2024 (güncellendi: 14:13 12.04.2024)
Diyarbakır'da kar maskeli iki kişi tabanca ile kahvehaneye baskın yaptığı sırada, müşterilerden biri istifini hiç bozmadan çay bardağını alarak yava yavaş dışarı çıkması güvenlik kameralarına rastladı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde kahvehane önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek 'kardeşini kimin bıçakladığını' sorup tabanca ile havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı.
Şüpheliler, daha sonra kahvehanenin önünde birkaç el daha havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı.
Olayda yaralanan olmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler ise şüphelilerin kahvehaneye girmesiyle dışarı çıkan müşterilerden biri istifini bozmadan çay bardağını alıp dışarıda yudumlayarak olan biteni izledi.
Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.