https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/pentagon-israilden-irana-karsi-olasi-herhangi-bir-yanit-oncesinde-abdyi-bilgilendirmesini-istedi-1082743931.html

Pentagon İsrail'den İran'a karşı olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini istedi

Pentagon İsrail'den İran'a karşı olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini istedi

Sputnik Türkiye

ABD'li bir yetkiliye göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Bakan Yoav Gallant'tan, İran saldırısına olası herhangi bir yanıt öncesinde... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T05:13+0300

2024-04-14T05:13+0300

2024-04-14T05:13+0300

savunma

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

iran

saldırı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrailli mevkidaşı Bakan Yoav Gallant, 13 Nisan akşamı, İran'ın İsrail'e SİHA ve balistik füze bombardımanı başlatmasından saatler sonra konuştu.Gallant, Austin'e İsrail'in şu ana kadarki savunma operasyonları hakkında bilgi verdi ve İsrail'in başka saldırılara hazır olduğunu vurguladı. Austin ise Gallant'tan, İran saldırısına olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini talep etti.

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israil

gazze

gazze şeridi

iran

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