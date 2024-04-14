https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/pentagon-israilden-irana-karsi-olasi-herhangi-bir-yanit-oncesinde-abdyi-bilgilendirmesini-istedi-1082743931.html
Pentagon İsrail'den İran'a karşı olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini istedi
Pentagon İsrail'den İran'a karşı olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini istedi
Sputnik Türkiye
ABD'li bir yetkiliye göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Bakan Yoav Gallant'tan, İran saldırısına olası herhangi bir yanıt öncesinde... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T05:13+0300
2024-04-14T05:13+0300
2024-04-14T05:13+0300
savunma
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
iran
saldırı
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrailli mevkidaşı Bakan Yoav Gallant, 13 Nisan akşamı, İran'ın İsrail'e SİHA ve balistik füze bombardımanı başlatmasından saatler sonra konuştu.Gallant, Austin'e İsrail'in şu ana kadarki savunma operasyonları hakkında bilgi verdi ve İsrail'in başka saldırılara hazır olduğunu vurguladı. Austin ise Gallant'tan, İran saldırısına olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/biden-ve-netanyahu-iranin-misilleme-saldirilarinin-ardindan-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082743547.html
israil
gazze
gazze şeridi
iran
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, iran, saldırı, roket, siha, silahlı iha (siha), iha, insansız hava aracı (iha), drone, lloyd austin, yoav gallant
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, iran, saldırı, roket, siha, silahlı iha (siha), iha, insansız hava aracı (iha), drone, lloyd austin, yoav gallant
Pentagon İsrail'den İran'a karşı olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini istedi
ABD'li bir yetkiliye göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Bakan Yoav Gallant'tan, İran saldırısına olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini istedi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrailli mevkidaşı Bakan Yoav Gallant, 13 Nisan akşamı, İran'ın İsrail'e SİHA ve balistik füze bombardımanı başlatmasından saatler sonra konuştu.
Gallant, Austin'e İsrail'in şu ana kadarki savunma operasyonları hakkında bilgi verdi ve İsrail'in başka saldırılara hazır olduğunu vurguladı. Austin ise Gallant'tan, İran saldırısına olası herhangi bir yanıt öncesinde ABD'yi bilgilendirmesini talep etti.