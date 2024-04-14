https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/biden-ve-netanyahu-iranin-misilleme-saldirilarinin-ardindan-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082743547.html
Biden ve Netanyahu, İran'ın misilleme saldırılarının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Biden ve Netanyahu, İran'ın misilleme saldırılarının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Biden ve Netanyahu İran saldırılarının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T04:22+0300
2024-04-14T04:22+0300
2024-04-14T04:30+0300
dünya
joe biden
benyamin netanyahu
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israil-filistin
israil
israil savunma bakanlığı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'ndaki görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefondan görüştü. Ayrıca İsrail Savunma Bakanı ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ikinci telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, ABD’li mevkidaşıyla görüşmede, ülkesinin her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu bildirdi. İsrail, BM Güvenlik Konseyi’nden acil toplanmayı talep ederek saldırıyı kınama çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-ulusal-guvenlik-konseyi-ile-toplantisi-sona-eren-bidendan-israil-aciklamasi-1082743187.html
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Biden ve Netanyahu, İran'ın misilleme saldırılarının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi
04:22 14.04.2024 (güncellendi: 04:30 14.04.2024)
Biden ve Netanyahu İran saldırılarının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'ndaki görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefondan görüştü.
Ayrıca İsrail Savunma Bakanı ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ikinci telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail Savunma Bakanlığı, ABD’li mevkidaşıyla görüşmede, ülkesinin her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu bildirdi. İsrail, BM Güvenlik Konseyi’nden acil toplanmayı talep ederek saldırıyı kınama çağrısında bulundu.