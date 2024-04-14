https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abd-irana-karsi-olasi-bir-misilleme-operasyonuna-katilma-niyetinde-degil-1082763379.html

ABD, İran’a karşı olası bir misilleme operasyonuna katılma niyetinde değil

ABD, İran’a karşı olası bir misilleme operasyonuna katılma niyetinde değil

Sputnik Türkiye

ABD’nin İsrail’in meşru müdafaa hakkını tanısa da İran’a karşı olası bir misilleme operasyonuna katılma niyetinde olmadığı belirtildi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T21:38+0300

2024-04-14T21:38+0300

2024-04-14T21:38+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd

israil-filistin

israil

iran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480845_0:116:3232:1934_1920x0_80_0_0_2d5f4678a600747f887d87c89acb193e.jpg

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, basın mensuplarına demecinde ABD’nin İsrail’in meşru müdafaa hakkını tanıdığını ancak İran’a karşı misilleme niteliğinde bir askeri operasyona katılma niyetinde olmadığını söyledi.İran’ın dünkü saldırısının ardından ortak bir misilleme operasyonu gerçekleştirme olasılığı konusunda yorum yapan yetkili, “İsrail’in kendini savunma özgürlüğüne sahip olduğuna inanıyoruz. Bu bizim uzun süredir devam eden politikamızdır ve o halen yürürlüktedir. Ancak hayır, bu tür girişimlere katılacağımızı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.‘Yeni saldırılar durumunda İsrail’i korumaya hazırız’ABD’nin, İsrail’in yeniden saldırıya uğraması halinde mevcut görüş ayrılıklarına rağmen koşulsuz olarak İsrail’i savunmaya hazır olduğunu vurgulayan yetkili, “Bence son 10 günde, bazı görüş ayrılıklarına rağmen ABD’nin İsrail’in yanında olduğunu ve İsrail’in yeniden saldırıya uğraması durumunda tartışmasız olarak onu koruyacağını gösterdik. Dün gece bunu göstermiş olduk” diye konuştu.ABD’nin Tahran’ın dün geceki İsrail’e yönelik saldırısını Ortadoğu’da gerilimi daha da artırma riski taşıyan pervasız ve tehlikeli bir eylem olarak gördüğüne dikkat çeken yetkili, “İsrail, İran’la ciddi bir gerginlik yaratma niyetinde olmadığını açıkça belirtti. Onların istediği bu değil. Onlar kendilerini korumak istiyor” ifadelerini kullandı.Saldırının bastırıldığını, hiçbir altyapının zarar görmediğini ve İran’ın fırlattığı füze ve İHA’ların yaklaşık yüzde 99’unun düşürüldüğünü vurgulayan yetkili, "Saldırı başarılı olsaydı, kontrol edilemeyen bir gerginliğe yol açabilirdi” vurgusunu yaptı.‘ABD kendi çıkarlarını savunmaya hazır’Yetkili, ABD’nin kendi çıkarlarını ve halkını savunmaya ve İran’ın saldırması durumunda ondan hesap sormaya hazır olduğuna dikkat çekti.ABD’li bürokrat, “Eğer İran ya da vekilleri bize karşı harekete geçerse, ABD kendi halkını ve çıkarlarını savunmaya ve İran’dan hesap sormaya hazırdır” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/mit-baskani-kalin-ismail-haniyye-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1082762997.html

abd

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, israil-filistin, israil, iran