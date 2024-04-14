https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/misir-ordusu-yuksek-alarm-durumuna-gecti-1082743778.html
Mısır ordusu yüksek alarm durumuna geçti
Mısır ordusu yüksek alarm durumuna geçti
Sputnik Türkiye
İran'ın İsrail'e başlattığı İHA saldırısının ardından, Mısır hava savunmasının yüksek alarm durumuna geçtiği belirtildi. 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T04:41+0300
2024-04-14T04:41+0300
2024-04-14T04:41+0300
mısır
alarm
ordu
savunma
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
abd
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Kahire el-İhbariyye kanalının üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Mısır hava savunması yüksek alarm durumuna geçti.Lübnan ve Ürdün, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahalarını kapattıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iran-israil-gerilimi-hakkinda-neler-biliniyor-1082742420.html
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mısır, alarm, ordu, acil durum, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, tel aviv
mısır, alarm, ordu, acil durum, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, tel aviv
Mısır ordusu yüksek alarm durumuna geçti
İran'ın İsrail'e başlattığı İHA saldırısının ardından, Mısır hava savunmasının yüksek alarm durumuna geçtiği belirtildi.
Kahire el-İhbariyye kanalının üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Mısır hava savunması yüksek alarm durumuna geçti.
Lübnan ve Ürdün, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahalarını kapattıklarını duyurmuştu.