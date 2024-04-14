https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iran-israil-gerilimi-hakkinda-neler-biliniyor-1082742420.html
İran-İsrail gerilimi hakkında neler biliniyor?
İran-İsrail gerilimi hakkında neler biliniyor?
Sputnik Türkiye
İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından İHA'larla misilleme saldırısı başlattı. 'İran İsrail son dakika' gelişmeleri tüm dünya... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T02:12+0300
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İran'dan günlerdir 'beklenen' misilleme saldırısı 13 Nisan akşam saatlerinde geldi. İran'ın İsrail'e 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze gönderdiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu” açıklamasında bulundu. Neler olmuştu?İsrail, 1 Nisan'da Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesine düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 general dahil toplam 7 kişiyi öldürmüştü.ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.Bazı ülkeler, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme uyarısında bulunmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'dan gelebilecek olası saldırı tehdidine karşı ABD liderliğindeki müttefiklerden askeri destek aldıklarını açıklamış, yaptığı açıklamada İran ve vekillerinin İsrail'e yönelik olası saldırılarını yakından izlediklerini belirtmişti.Dün akşam saatlerinde halka seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrail'in İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık verileceğini söylemişti. SİHA saldırısından dakikalar önce bu açıklamayı yapan Netanyahu, şunları aktarmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/risk-buyuyor-israil-iran-saldirisi-tehditi-nedeniyle-okullari-tatil-ilan-etti--1082740387.html
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İran-İsrail gerilimi hakkında neler biliniyor?
İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından İHA'larla misilleme saldırısı başlattı. 'İran İsrail son dakika' gelişmeleri tüm dünya tarafından anbean takip edilirken, İran-İsrail gerilimi hakkında neler bilindiğini Sputnik derledi.
İran'dan günlerdir 'beklenen' misilleme saldırısı 13 Nisan akşam saatlerinde geldi. İran'ın İsrail'e 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze gönderdiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu” açıklamasında bulundu.
İsrail, 1 Nisan'da Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesine düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 general dahil toplam 7 kişiyi öldürmüştü.
ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.
Bazı ülkeler, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme uyarısında bulunmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'dan gelebilecek olası saldırı tehdidine karşı ABD liderliğindeki müttefiklerden askeri destek aldıklarını açıklamış, yaptığı açıklamada İran ve vekillerinin İsrail'e yönelik olası saldırılarını yakından izlediklerini belirtmişti.
Dün akşam saatlerinde halka seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrail'in İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık verileceğini söylemişti. SİHA saldırısından dakikalar önce bu açıklamayı yapan Netanyahu, şunları aktarmıştı:
"İsrail vatandaşları, son yıllarda ve hatta son haftalarda, İsrail İran'dan doğrudan bir saldırı olasılığına hazırlanıyor. Savunma sistemlerimiz konuşlandırılmış durumda ve hem savunma hem de hücumda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail Devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür. Açık bir prensip oluşturdum; kim bizi incitirse, biz de onu inciteceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız."