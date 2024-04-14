İran-İsrail gerilimi hakkında neler biliniyor?

"İsrail vatandaşları, son yıllarda ve hatta son haftalarda, İsrail İran'dan doğrudan bir saldırı olasılığına hazırlanıyor. Savunma sistemlerimiz konuşlandırılmış durumda ve hem savunma hem de hücumda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail Devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür. Açık bir prensip oluşturdum; kim bizi incitirse, biz de onu inciteceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız."