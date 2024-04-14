https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-son-birkac-saatte-degerlendirmeler-yaptik-savunma-ve-saldiri-planlarini-onayladik-1082763104.html

İsrail: Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve saldırı planlarını onayladık

İsrail: Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve saldırı planlarını onayladık

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T21:10+0300

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israil- filistin çatışması

israil

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İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari basın toplantısı düzenledi. Hagari, İran’ın İsrail'e yaklaşık 350 füze ve İHA ile saldırdığını aktararak, saldırının toplam 60 ton patlayıcı içerdiğini ve bunun "muazzam hasara yol açabileceğini" söyledi. İran’a verilecek karşılığa değinen Hagari, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık ve savunma ve saldırı planlarını onayladık" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranli-uzman-dun-geceki-saldiri-iranin-sabrinin-tukendigini-gosterdi-1082761161.html

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