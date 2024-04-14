https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-son-birkac-saatte-degerlendirmeler-yaptik-savunma-ve-saldiri-planlarini-onayladik-1082763104.html
İsrail: Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve saldırı planlarını onayladık
İsrail: Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve saldırı planlarını onayladık
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T21:10+0300
2024-04-14T21:10+0300
2024-04-14T21:35+0300
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İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari basın toplantısı düzenledi. Hagari, İran’ın İsrail'e yaklaşık 350 füze ve İHA ile saldırdığını aktararak, saldırının toplam 60 ton patlayıcı içerdiğini ve bunun "muazzam hasara yol açabileceğini" söyledi. İran’a verilecek karşılığa değinen Hagari, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık ve savunma ve saldırı planlarını onayladık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iranli-uzman-dun-geceki-saldiri-iranin-sabrinin-tukendigini-gosterdi-1082761161.html
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israil, israil-filistin, daniel hagari, iran, saldırı, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
İsrail: Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve saldırı planlarını onayladık
21:10 14.04.2024 (güncellendi: 21:35 14.04.2024)
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık, savunma ve saldırı planlarını onayladık" dedi.
İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari basın toplantısı düzenledi.
Hagari, İran’ın İsrail'e yaklaşık 350 füze ve İHA ile saldırdığını aktararak, saldırının toplam 60 ton patlayıcı içerdiğini ve bunun "muazzam hasara yol açabileceğini" söyledi. İran’a verilecek karşılığa değinen Hagari, "Son birkaç saatte değerlendirmeler yaptık ve savunma ve saldırı planlarını onayladık" dedi.