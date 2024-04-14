https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-iranin-siha-ve-fuze-saldirilarina-karsi-koyamaya-calisiyor-demir-kubbe-delinir-mi-1082743034.html
İsrail İran'ın SİHA ve füze saldırılarına karşı koymaya çalışıyor: Demir Kubbe delinir mi?
İsrail İran'ın SİHA ve füze saldırılarına karşı koymaya çalışıyor: Demir Kubbe delinir mi?
Sputnik Türkiye
Dün akşam saatlerinde İran tarafından İsrail'e çok sayıda SİHA ve füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıya hazırlıklı olduklarını açıklayan İsrail'in 'Demir... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T06:58+0300
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ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in güçlü bir hava savunma sistemine sahip olmasına rağmen, İran'ın tekrarlanan drone ve füze saldırıları karşısında zorlanacağını söyledi. Demir Kubbe'nin nasıl çalıştığını açıklayan Kwiatkowski, yüzde 10'luk ihtimale dikkat çekti ve şunları söyledi:İran'ın saldırılarıyla ilgili değerlendirme yapan ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Kwiatkowski "Bu daha sıcak bir savaşa yol açabilir ya da Gazze ve diğer komşularla ilgili bazı müzakerelere ve diplomasiye yol açabilir" ifadelerini kullandı.Albay Kwiatkowski, İsrail'in komşuları açısından durumun bir fırsat olarak görüldüğünü şu sözlerle anlattı:
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İsrail İran'ın SİHA ve füze saldırılarına karşı koymaya çalışıyor: Demir Kubbe delinir mi?
06:58 14.04.2024 (güncellendi: 07:02 14.04.2024)
Dün akşam saatlerinde İran tarafından İsrail'e çok sayıda SİHA ve füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıya hazırlıklı olduklarını açıklayan İsrail'in 'Demir Kubbe'si ile ilgili en çok merak edilense 'acaba delinir mi?' sorusunun yanıtı oldu. ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Kwiatkowski konuyla ilgili Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.
ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in güçlü bir hava savunma sistemine sahip olmasına rağmen, İran'ın tekrarlanan drone ve füze saldırıları karşısında zorlanacağını söyledi.
Demir Kubbe'nin nasıl çalıştığını açıklayan Kwiatkowski, yüzde 10'luk ihtimale dikkat çekti ve şunları söyledi:
"İsrail'e atılan insansız hava araçları ve füzeler Demir Kubbe'yi oluşturuyor ve bu sistem yüzde 90 başarı oranına sahip, yani yüzde 10'u geçebiliyor. Ancak buradaki handikap, havadan atılan bu silahları engellemek için ateşlenen füzelerin maliyeti ve bulunabilirliği. Her bir Demir Kubbe füzesinin maliyeti yaklaşık 50 bin dolar ve bu füzelerin miktarı da sınırsız değil. Dolayısıyla İsrail'in bir noktada saldırıları nasıl durduracağına karar vermesi gerekiyor."
İran'ın saldırılarıyla ilgili değerlendirme yapan ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Kwiatkowski "Bu daha sıcak bir savaşa yol açabilir ya da Gazze ve diğer komşularla ilgili bazı müzakerelere ve diplomasiye yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Albay Kwiatkowski, İsrail'in komşuları açısından durumun bir fırsat olarak görüldüğünü şu sözlerle anlattı:
"İsrail'in komşularının zihniyeti müzakere etmek isteyen bir zihniyet değil, çoğu İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemleri ile Lübnan ve Suriye'deki saldırgan taktikleri nedeniyle cezalandırılması gerektiği konusunda hemfikir. İsrail bugün zayıf durumda ve bence tüm taraflar şu anda ona ciddi zarar vermek için alışılmadık bir fırsat olduğunu anlıyor."