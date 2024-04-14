https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-iranin-siha-ve-fuze-saldirilarina-karsi-koyamaya-calisiyor-demir-kubbe-delinir-mi-1082743034.html

İsrail İran'ın SİHA ve füze saldırılarına karşı koymaya çalışıyor: Demir Kubbe delinir mi?

İsrail İran'ın SİHA ve füze saldırılarına karşı koymaya çalışıyor: Demir Kubbe delinir mi?

Sputnik Türkiye

Dün akşam saatlerinde İran tarafından İsrail'e çok sayıda SİHA ve füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıya hazırlıklı olduklarını açıklayan İsrail'in 'Demir... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T06:58+0300

2024-04-14T06:58+0300

2024-04-14T07:02+0300

savunma

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israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in güçlü bir hava savunma sistemine sahip olmasına rağmen, İran'ın tekrarlanan drone ve füze saldırıları karşısında zorlanacağını söyledi. Demir Kubbe'nin nasıl çalıştığını açıklayan Kwiatkowski, yüzde 10'luk ihtimale dikkat çekti ve şunları söyledi:İran'ın saldırılarıyla ilgili değerlendirme yapan ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Kwiatkowski "Bu daha sıcak bir savaşa yol açabilir ya da Gazze ve diğer komşularla ilgili bazı müzakerelere ve diplomasiye yol açabilir" ifadelerini kullandı.Albay Kwiatkowski, İsrail'in komşuları açısından durumun bir fırsat olarak görüldüğünü şu sözlerle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/iran-israil-gerilimi-hakkinda-neler-biliniyor-1082742420.html

israil

filistin

iran

tel aviv

kudüs

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